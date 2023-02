Blockbuster-Battle

Wer kann «Wonder Woman» gefährlich werden? Ist es Christ Pratt aus dem gefallenen Königreich von «Jurassic World» oder Zac Efron und Seth Rogen als schlechte Nachbarn?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Vor drei Jahren musste der Dinosaurier-Park "Jurassic World" evakuiert werden. Ein Vulkanausbruch droht nun den Park und die Dinosaurier zu vernichten. Um die Saurier zu retten, überredet Claire Dearing Ex-Wildhüter Owen Grady auf die Insel zurückzukehren. Owen begleitet Claire, auch weil er Velociraptor "Blue" wiedersehen will. Schnell stellen die beiden fest, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eine ganz andere Agenda haben. Quotenmeter urteilte : „Mit einem besseren Drehbuch wäre hier noch deutlich mehr drin gewesen.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die nach Stille und Idylle lechzende Familie Mac und Kelly Radner hat sich gerade erholt vom Nachbarschaftskrieg gegen Teddy Sanders Studentenverbindung, da droht bereits der nächste Konflikt. Eine Gruppe von partywütigen Studentinnen stört das erholsame Familienleben. Abermals müssen sich Mac und Kelly einen Plan überlegen, um der lauten Meute Herr zu werden. Dabei erhalten sie Unterstützung von einem alten Erzfeind. Quotenmeter gefiel der Film, der durch ein „noch höheres Tempo und ein wesentlich pfiffigeres Skript“ zu überzeugen weiß. „«Bad Neighbors 2» ist nicht nur ein Sequel, sondern auch eine Verbeugung vor und Meta-Kommentar auf den ersten Teil“, lautete das Fazit. Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 6IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Diana ist die Tochter der Amazonenkönigin. Heimlich erlernt sie die Kampfkunst, welche sie schon bald unter Beweis stellen muss, denn in der Welt der Menschen herrscht Krieg. Dort kämpft Diana als Wonder Woman an der Seite des tapferen Doppelagenten Steve und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Wonder Womans Glaube an die Menschlichkeit ist unerschütterlich und doch stellt sich ihr bald die Frage: Wer ist Freund und wer ist Feind? Zum Kinostart vor sechs Jahren urteilte Quotenmeter: „Auch «Wonder Woman» kann nicht dafür sorgen, dass sich das DC-Universum aus seinem qualitativen Tief befreit. Mit Ausnahme einiger nett inszenierter Nahkampfszenen, ordentlichen Darstellern und ein wenig Humor im Mittelteil ist auch dieser Blockbuster ein mit wenig ansprechendem CGI vollgestopftes, weitestgehend seelenloses und sich viel zu ernst nehmendes Fantasyaction-Spektakel, das seinen feministischen Gedanken vollkommen verfehlt“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 7