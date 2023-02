HBO Max & Co. wachsen schleppend

Vermischtes

Dafür hat Warner Bros. Discovery den Verlust drastisch heruntergefahren.

HBO, HBO Max und discovery+ haben im vierten Quartal 1,1 Millionen neue Abonnenten gewonnen, so dass die Zahl der Abonnenten im Jahr 2022 weltweit 96,1 Millionen beträgt. Das ist ein Anstieg gegenüber den 95 Millionen globalen Streaming-Kunden, die Warner Bros. Discovery vom 1. bis 30. Juli erreichte – dem Quartal, in dem das mit Spannung erwartete «Game of Thrones»-Prequel «House of the Dragon» Premiere hatte.Details über den kommenden kombinierten HBO-Max-discovery+-Streamingdienst, der weder Namen, Startdatum noch Preisangaben hat, werden auf einem Pressetermin am 12. April bekannt gegeben. Der Umsatz im Bereich „Direct-to-Consumer“ belief sich im vierten Quartal auf 2,45 Milliarden US-Dollar, ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr, wenn man die Wechselkurse ausklammert und den Zeitraum vor dem Zusammenschluss von WarnerMedia und Discovery im April 2022 auf Pro-Forma-Basis betrachtet.Der Bereich „Direct-to-Consumer“ verzeichnete einen Verlust von 217 Millionen Dollar, was jedoch eine Verbesserung der Verluste um 511 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahr darstellt, wiederum auf einer kombinierten Pro-Forma-Basis. "Nachdem wir die großen Umstrukturierungsentscheidungen hinter uns haben, konzentrieren wir uns in diesem Jahr auf den Aufbau und das Wachstum unserer Geschäfte für die Zukunft, und wir haben einen großartigen Start hingelegt", sagte Präsident und CEO David Zaslav in einer Erklärung zu den Finanzzahlen. "Wir sehen eine starke Dynamik im gesamten Unternehmen, einschließlich unserer aufregenden langfristigen Pläne für DC Studios, dem historischen Erfolg unserer neuesten HBO-Serie «The Last of Us», den signifikanten finanziellen und operativen Gewinnen bei DTC und den Rekordverkäufen unseres neuesten Spiels «Hogwarts Legacy». Und mit unserem unvergleichlichen Portfolio an Vermögenswerten und geistigem Eigentum, einer wachsenden Zahl außergewöhnlicher kreativer Talente und einigen der spannendsten Geschichten in der Branche glauben wir, dass wir unsere Unternehmen neu positioniert haben, um die vielen Chancen, die vor uns liegen, voll zu nutzen."