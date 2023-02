«Last Frontier» geht in Serie

US-Fernsehen

Hinter dem Format steht «The Blacklist»-Mastermind Jon Bokenkamp.

Apple hat eine Serienbestellung für das Dramaerteilt, in dem Jason Clarke die Hauptrolle spielen soll. Die Serie stammt von den Machern Jon Bokenkamp, der zuvor die NBC-Hitserie «The Blacklist» geschaffen hat, und Richard D'Ovidio, der mit Bokenkamp bereits an dem Film «The Call» von 2013 sowie an «The Blacklist» und dessen Spin-off gearbeitet hat.In der zehnteiligen Serie wird Clarke die Rolle des US-Marshals Frank Remnick spielen, dem einzigen Marshal in den Einöden von Alaska. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Franks Zuständigkeit wird auf den Kopf gestellt, als ein Gefängnistransportflugzeug in der abgelegenen Wildnis abstürzt und Dutzende von gewalttätigen Insassen freilässt. Als er den Auftrag erhält, die Stadt zu beschützen, für deren Sicherheit er geschworen hat, beginnt er zu ahnen, dass der Absturz kein Unfall war, sondern der erste Schritt eines gut durchdachten Plans mit internationalen politischen Verwicklungen."Bokenkamp, D'Ovidio und Clarke fungieren alle als ausführende Produzenten der Serie. Sam Hargrave («Extraction») wird beim Pilotfilm Regie führen und die Produktion übernehmen. Apple Studios wird produzieren.