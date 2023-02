«Succession» endet mit der vierten Staffel

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender HBO hat die Serie zu den Akten gelegt.

Wie schon lange gemunkelt wurde, wirdmit der vierten Staffel zu Ende gehen. Der Schöpfer und ausführende Produzent Jesse Armstrong verriet die Neuigkeiten am Donnerstag in einem Interview mit dem ‚New Yorker‘. "Es war ein bisschen gequält, und ich war unerwartet nervös, mit Ihnen zu sprechen, weil es bis zu diesem Punkt alles theoretisch ist, und ich habe versucht, es aus einer ganzen Reihe von Gründen theoretisch zu halten", sagte er. "Wer kennt schon die psychologischen Gründe, aber die kreativen Gründe waren, dass es sich wirklich sinnvoll anfühlte, die endgültige, endgültige Entscheidung noch lange nicht zu treffen. Wissen Sie, der Titel «Succession» ist ein Versprechen. Ich habe nie gedacht, dass das ewig so weitergehen könnte."Später in dem Interview sagte Armstrong, er fühle sich "zwiespältig" wegen des Endes der Serie. "Ich bin traurig, und ich habe das Gefühl, dass der Zirkus die Stadt verlassen hat", sagte er. "Ich stelle mir vor, dass ich ein bisschen einsam sein werde, dass ich durch die Straßen Londons laufe und mich frage: Was zum Teufel habe ich getan? Wahrscheinlich werde ich Sie in sechs Monaten anrufen und fragen, ob die Leute bereit für einen Neustart sind.“In Staffel vier, die am 26. März Premiere hat, rückt der Verkauf des Medienkonglomerats Waystar Royco an den Tech-Visionär Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) immer näher. Die Aussicht auf diesen Verkauf löst bei den Roys existenzielle Ängste und familiäre Spaltungen aus, während sie sich ausmalen, wie ihr Leben aussehen wird, wenn der Deal abgeschlossen ist. Ein Machtkampf entbrennt, während die Familie eine Zukunft abwägt, in der ihr kulturelles und politisches Gewicht stark eingeschränkt ist.