ABC beendet «The Goldbergs»

In diesem Frühjahr werden beim Disney-Network die letzten Folgen ausgestrahlt.

wird nach zehn Staffeln bei ABC enden. Das Finale, das am 3. Mai zu sehen sein wird, wird das Serienfinale der Single-Camera-Comedy sein. Der Schritt, die Serie zu beenden, ist nicht völlig überraschend, obwohl sie während ihrer gesamten Laufzeit ein Eckpfeiler der ABC-Comedyserie war und solide Einschaltquoten erzielte. «The Goldbergs» ist derzeit die am längsten laufende Live-Action-Comedy des Senders, hatte aber in den letzten Jahren mit Schwierigkeiten zu kämpfen. George Segal, der die Hauptrolle des Albert "Pops" Solomon in der Serie spielte, verstarb Anfang 2021. Später im selben Jahr verließ der Serienstar Jeff Garlin die Serie nach einer Untersuchung der Personalabteilung wegen Fehlverhaltens.Das Ende der Serie fällt in eine schwierige Zeit für das Fernsehgeschäft, da die großen Sender zu diesem Zeitpunkt der traditionellen Pilotsaison nur eine Handvoll Comedy-Piloten bestellt haben, während das Auftragsvolumen für Piloten insgesamt weiter sinkt. Zu den Darstellern der Serie gehören Wendi McLendon-Covey, Sean Giambrone, Troy Gentile, Hayley Orrantia und Sam Lerner, während Patton Oswalt als Sprecher fungiert."Es war mir eine Ehre, in den letzten zehn Jahren Teil von «The Goldbergs» zu sein", sagte McLendon-Covey. "Ich bin wirklich stolz auf das, was wir mit der Serie erreicht haben, und ich bin so glücklich, dass ich eine so lohnende Erfahrung gemacht habe. Ich werde meine Fernsehfamilie und jedes einzelne Crewmitglied vermissen. Danke an unsere brillanten Autoren, die uns Jahr für Jahr durchdachte Handlungsbögen liefern und so kooperativ sind. Danke an die besten EPs in der Branche. Und danke an all unsere Fans (die Goldnerds), die uns so lieb und unterstützend sind. Mein Herz ist voll ... Aber ich hoffe definitiv, dass ich für den Rest meines Lebens nie wieder ein Paar Schulterpolster sehen werde."