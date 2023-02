Warner Bros. Discovery macht 2,1 Milliarden Verlust

Wirtschaft

Das Medienunternehmen verzeichnet deutlich rückläufige Werbeverkäufe.

Der New Yorker Eigentümer der Kabelnetzwerke TNT und TBS, des Streamingdienstes HBO Max und des Produktionsstudios Warner Bros., Warner Bros. Discovery (WBD), meldete für sein viertes Quartal einen Nettoverlust von 2,1 Milliarden US-Dollar, nachdem das Unternehmen 1,85 Milliarden Dollar an Vermögenswerten abgeschrieben und fast 1,2 Milliarden Dollar an Restrukturierungskosten zu tragen hatte.Der Umsatz von Warner Bros. Discovery sank um neun Prozent, ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen, und das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang der Werbeverkäufe um 14 Prozent bei seinen Fernsehsendern, obwohl man daran arbeitete, Abonnenten für seine Streaming-Angebote HBO Max und discovery+ zu gewinnen.Die TV-Networks von Warner Bros. Discovery, zu denen auch Discovery, CNN und Food Network gehören, verzeichneten einen Umsatzrückgang von sechs Prozent auf rund 5,5 Milliarden US-Dollar, wobei Rückgänge bei den Partnergebühren und der Werbung zu verzeichnen waren. Bei den Studios sanken die Einnahmen um etwa 23 Prozent, da das Unternehmen weniger Einnahmen aus der Lizenzierung seiner Inhalte erzielte.