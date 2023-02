Neue «Herr der Ringe»-Filme in Entwicklung

Kino-News

New Line Cinema wird nach dem Kauf von Middle-earth Enterprises mehr Formate entwickeln.

Warner Bros. Pictures ist dabei, die-Filmreihe neu zu gestalten. In einer Telefonkonferenz am Donnerstag gab David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, bekannt, dass die neu ernannten Studioleiter Mike De Luca und Pam Abdy einen Deal ausgehandelt haben, um "mehrere" Filme auf der Grundlage der beliebten Bücher von J. R. R. Tolkien zu drehen. Die Projekte werden über das WB-Label New Line Cinema entwickelt. Die erste «Herr der Ringe»-Trilogie unter der Regie von Peter Jackson hat weltweit fast drei Milliarden Dollar eingespielt; Jacksons Nachfolge-Trilogie, die auf Tolkiens «Der Hobbit» basiert, hat diese Einspielergebnisse nicht erreicht.Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich Warner Bros. schon mit Peter Jackson ausgetauscht. "Wir freuen uns darauf, mit ihnen weiter zu sprechen, um ihre Vision für das Franchise zu erfahren", so Jackson, Walsh und Boyens. Freemode, eine Abteilung der Embracer Group, hat die adaptiven Rechte an Büchern wie «Der Herr der Ringe» und «Der Hobbit» erworben."Nach unserer kürzlichen Übernahme von Middle-earth Enterprises sind wir begeistert, diese neue gemeinsame Reise mit New Line Cinema und Warner Bros. Pictures anzutreten und die unvergleichliche Welt von J.R.R. Tolkien auf neue und aufregende Weise zurück auf die große Leinwand zu bringen", sagte Lee Guinchard, CEO von Freemode. "Wir wissen, wie sehr diese Werke geschätzt werden, und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei New Line Cinema und Warner Bros. Pictures planen wir, die Vergangenheit zu ehren, in die Zukunft zu blicken und das höchste Niveau an Qualität und Produktionswerten einzuhalten."