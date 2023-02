«Poker Face» startet stark

US-Quoten

Die neue Peacock-Serie landete auf dem dritten Wochenplatz.

Peacock hat mit Rian Johnsons Krimiserieeinen weiteren Sieg errungen. Die Original-Comedyserie eröffnete auf Platz drei der Nielsen Streaming Original Series Top10 Charts und ist damit die höchstplatzierte Originalserie, die Peacock jemals in den Charts platziert hat. Während des Zeitfensters vom 23. bis 29. Januar verzeichnete die Serie mit ihren vier Episoden 547 Millionen Sehminuten in den ersten vier Tagen der Verfügbarkeit.Die Serie ist außerdem die bestplatzierte Original-Comedy des Streaminganbieters, die die Hitparade geknackt hat.war die erste Originalserie von Peacock, die in der Top10-Liste von Nielsen landete – sie erreichte Platz fünf während des Zeitraums vom 19. bis 25. Dezember. Bevor sich die Revival-Serie die Krone aufsetzte, hatte das Streaming-Dramaden Titel für Peacocks größten Serienstart aller Zeiten inne., der früher auf Platz eins stand, landete mit 1,3 Milliarden Sehminuten auf dem zweiten Platz. Das ist ein signifikanter Rückgang in der dritten Woche nach der Veröffentlichung von Staffel zwei – zuvor hatte das Drama im Zeitraum vom 2. bis 8. Januar 2,5 Milliarden Sehminuten erreicht. 1,576 Milliarden Sehminuten verzeichnetevon Netflix