Union-Parade erreicht 4,21 Millionen

Quotennews

Bevor in Berlin das Play-Off-Spiel der UEFA Europa League angepfiffen wurde, widmete sich RTL dem Ukraine-Krieg.

„Ukraine Krieg – Ein Jahr, das die Welt verändert hat“ lautete der Titel der-Ausgabe, die die Kölner Fernsehstation RTL zwischen 20.15 und 20.45 Uhr sendete. Maik Meuser meldete sich live aus Kiew und blickte mit Reportern zurück, die Sendung sahen nur 1,51 Millionen Zuschauer. Der Gesamtmarktanteil wurde mit 5,4 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum sicherte sich das Nachrichten-Special 0,55 Millionen und 9,2 Prozent.1. FC Union Berlin musste im Rückspiel gegen Ajax Amsterdam antreten. In der Vorwoche trennten sich die beiden Teams torlos unentschieden, am Donnerstagabend kam das Team von Urs Fischer durch einen Sieg (3:1) weiter. Die erste Halbzeit erreichte 2,94 Millionen Zuschauer und fuhr 10,3 Prozent Marktanteil ein. Die Partie sicherte sich 0,95 Millionen Werberelevante, der Marktanteil lag bei 14,9 Prozent. Die zweiten 45 Minuten holten sich 4,21 Millionen Zuseher, davon gehörten 1,06 Millionen zu den Umworbenen. Das Match fuhr 19,3 Prozent Marktanteil bei allen an und 19,9 Prozent bei den jungen Leuten ein.Die einstündigen Highlights erreichten im Anschluss 1,89 Millionen Zuschauer und 16,4 Prozent bei den jungen Leuten, dasverbuchte 0,79 Millionen Menschen ab drei Jahren und 13,1 Prozent in der Zielgruppe.wurde um 00.25 Uhr gesendet und verbuchte 0,53 Millionen Zuschauer. Die 20-minütige Sendung sorgte für einen Marktanteil bei den Werberelevanten von 11,2 Prozent.