«Das 1% Quiz»: Pilawa kehrt auf den Mittwoch zurück

TV-News

In der neuen Quizshow mit Jörg Pilawa vergleichen 100 Studio-Kandidaten ihr Wissen mit dem Rest Deutschlands, das vorab durch repräsentative Umfragen ermittelt wird.

ProSieben und Sat.1-Chef Daniel Rosemann spricht dieser Tage häufiger von Veränderungen der Sehgewohnheiten und neuen Ritualen, die seine Sender beispielsweise am Sonntagabend mit dem „Big Sunday“ bei ProSieben oder ab der kommenden Woche mitin Sat.1 umsetzen werden. In der Zwischenzeit dreht er auch an vielerlei anderen Stellschrauben und verpasst erfolgreichen Formaten neue Sendeplätze. So startet kommende Wochein eine neue Staffel und wechselt dabei von Freitag auf Montag. Dort beheimatet war vergangenen Sommer auch, das in diesem Spätwinter am Freitag auf Sendung darf und bislang keine guten Quoten einfuhr.Zuletzt durfte auch Jörg Pilawa munter die Wochentage durchwechseln. Während seine Quizshowsundim Vorjahr jeweils mittwochs on air, gingen präsentierte er zum Jahreswechselzweimal am Freitag. Die Neuauflagen vonund(als «Dating Game» gesendet) im Rahmen der „Sat.1-Kult-Show-Wochen“ liefen in den vergangenen Wochen immer montags. Im März kehrt Pilawa dann wieder zum angestammten Platz am Mittwoch zurück.Der Quizmaster präsentiert dann die deutsche Adaption der britischen Quizshow «The 1& Club» mit dem Titel. Die Sendung folgt auf den Ableger, der am Mittwoch mit einem guten Ergebnis von 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet ist. Im «1% Quiz» vergleichen 100 Studio-Kandidaten ihr Wissen mit dem Rest Deutschlands, das vorab durch repräsentative Umfragen ermittelt wird. Wer es schafft, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur ein Prozent der Deutschen kennen, gewinnt bis zu 100.000 Euro.Derweil verzichtet Sat.1 auch ab dem 16. März auf den neueingeführten Krimi-Serien-Donnerstag. Seit Anfang des Jahres liefen dort bislang die Serienund derzeit, wobei nur die Joyn-Produktion mit Moritz Bleibtreu zumindest ein wenig überzeugen konnte. Ab dem 2. März folgt noch die Ausstrahlung der französischen Serie, die zunächst mit einer Doppelfolge ihre Deutschlandpremiere feiert, eine Woche später mit gleich vier Folgen am Stück aber schon wieder zu Ende gebracht wird. Am 16. März verzichtet Sat.1 auf Krimi-Serien und zeigt stattdessen die Komödieaus dem Jahr 2009. Im Anschluss folgt das sechs Jahre alte Drama