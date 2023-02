«House of the Dragon» kehrt erst 2024 zurück

US-Fernsehen

Der HBO-Chef teilte mit, dass man in diesem Jahr mit keinen neuen Folgen rechnen kann.

Die Produktion von Staffel zwei des «Game of Thrones»-Prequelshat vor Kurzem begonnen, nun bestätigt Casey Bloys, CEO von HBO und HBO Max , dass die Rückkehr der Erfolgsserie irgendwann im Jahr 2024 zu erwarten ist – auch wenn er sich über den genauen Zeitpunkt des Jahres ausschweigt.Aber hier ist ein Hinweis: Bloys sagt auch, dass es "eine gute Vermutung" ist, dass die Serie nicht für die Emmy-Saison 2024 in Frage kommt (die am 31. Mai 2024 endet) – also ist eine Rückkehr im Sommer 2024 wahrscheinlich. "Meine Philosophie ist, dass ein gutes Drehbuch an erster Stelle steht", sagt er. "Ich mache es nicht, weil ich jedes Jahr einen oder zwei Filme haben möchte. Ich möchte es auf der Grundlage von Drehbüchern machen, die uns begeistern."Es werden weitere «Game of Thrones»-Fortsetzungen entwickelt. "Erinnern Sie sich, um «House of the Dragon» als Nachfolger von «Game of Thrones» zu bekommen, haben wir eine Menge Serien entwickelt, einen Pilotfilm gedreht, eine Reihe von Drehbüchern entwickelt und «House of the Dragon» bekommen", so Bloys. "Um das noch einmal zu machen, braucht man den gleichen Aufwand. Man muss eine Menge Dinge entwickeln, Dinge ausprobieren. Man weiß nie, was funktionieren wird. Und genau das tun wir derzeit. Ich bin nicht gegen eine beliebige Anzahl von Sendungen. Es gibt wahrscheinlich eine natürliche Grenze für die Anzahl der Fans, aber ich bin offen für jede, solange wir ein gutes Gefühl bei den Drehbüchern und den Aussichten für eine Serie haben."