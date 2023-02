Ex-ABC-News-Chef geht zu Candle Media

US-Fernsehen

Der erfahrene Nachrichtenmacher soll das non-fiktionale Studio leiten.

Der ehemalige ABC-Nachrichtenchef James Goldston wechselt zu Candle Media, das von den ehemaligen Disney-Managern Kevin Mayer und Tom Staggs gegründet und geleitet wird, um eine neue Abteilung zu führen, die sich auf Fernsehsendungen und Filme konzentriert, die auf wahren Geschichten basieren.", so Candle.Goldston war 18 Jahre lang bei ABC News tätig, davon sieben Jahre als Präsident, bevor er 2021 ausschied. Nach seinem Ausscheiden bei ABC News gründete er Aquitania Films, das Dokumentarserien für den US-amerikanischen, britischen und globalen Markt produziert. Mit seinem Wechsel zu Candle Media werden die Entwicklungsprojekte von Aquitania zu Goldston und seinem Team bei Candle stoßen. Letztes Jahr beauftragte der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der den Anschlag auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 untersuchte, Goldston mit der Produktion der Anhörungen in Washington, D.C."Kevin und Tom haben bei Candle Media ein erstklassiges Team von Geschichtenerzählern aufgebaut", sagte Goldston in einer Erklärung. "Ich bin begeistert, mit dieser brillanten Gruppe zusammenzuarbeiten, um Premium-Inhalte zu schaffen, die auf den fesselndsten Geschichten aus dem wahren Leben basieren."