RTL setzt Krimi-Dienstag mit «Miss Merkel» fort

TV-News

Nach zwei «Auris»-Filmen und der «Einsatz in den Alpen»-Wiederholung schickt RTL Katharina Thalbach als ermittelnde Angela Merkel aus der Uckermark auf Sendung.

RTL hat Krimi-Nachschub für den neu geschaffenen „tödlichen Dienst-Tag“, wie der Programmplatz am Dienstagabend vom Kölner Sender genannt wird, angekündigt und sendet nach den beiden-Filmen in den kommenden beiden Wochen und der-Wiederholung am 14. März eine Woche späterum 20:15 Uhr. Bereits ab 14. März ist die Letterbox-Produktion auf RTL+ abrufbar. In die Hauptrolle der detektivischen Altkanzlerin schlüpft Katharina Thalbach. Der 90-Minüter basiert auf dem Roman-Reihe von David Safier.Die fiktive Geschichte spielt sechs Wochen, nachdem die ehemalige Bundeskanzlerin ihr Amt abgelegt hat und mit Ehemann und ihrem Mops in die Uckermark gezogen ist. Statt in Berlin wohnt sie nun in Kleinfreudenstadt am schönen Dumpfsee. Das beschauliche und ruhige Leben fällt ihr aber schwer, denn nur zu backen und zu wandern, wird ihr schnell langweilig. Als jedoch der Freiherr Philip von Baugenwitz vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies gefunden wird, erwacht neues Leben in ihr. Unterstützt von ihrem Ehemann und dem sanften Bodyguard Mike macht sie sich auf die gefährliche Suche nach dem Mörder.„David Safier hat aus Angela Merkel eine Märchenfigur gemacht – eine Mixtur aus der echten Ex-Kanzlerin und einer plötzlichen Rentnerin, die sich in Miss Marple von Agatha Christie verwandelt. Das enthebt mich einer realistischen Darstellung der historischen Figur Merkel. Safier spinnt und ich kann auch spinnen, das macht es für mich äußerst amüsant“, so Thalbach über ihre Rolle. Zum Cast gehören neben Thalbach auch Thorsten Merten als Joachim Sauer, Tim Kalkhof, Thomas Heinze, Judith Engel, Svenja Liesau, Bianca Nawrath, Taneshia Abt, Judith Neumann und Sascha Nathan. Das Drehbuch adaptierte Stefan Cantz, Regie führte Christoph Schnee.