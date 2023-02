«Hogwarts Legacy» übertrifft 267 Millionen Spielstunden

Vermischtes

«Harry Potter»-Fans konnten in den vergangenen Tagen das neue Spiel zocken, das seit 10. Februar verfügbar ist.

Nachdem es Warner Bros. nicht gelungen ist, die Magie der «Harry Potter»-Filmreihe mit der glanzlosen Spin-off-Trilogie «Phantastische Tierwesen» wiederzuerwecken, hat das Unternehmen mit seinem neuesten Werk aus der Welt der Zauberer, dem Videospiel, endlich wieder einen Hit getroffen.Das von Warner Bros. Games und Avalanche Software produzierte Action-Rollenspiel hat seit seiner Veröffentlichung am 10. Februar die Herzen der Potter-Fans erobert. Die Verkaufszahlen stehen noch aus, aber der Buzz-Faktor und andere Indikatoren – einschließlich der Verkaufscharts in Japan, Großbritannien und Europa – machen deutlich, dass die Fans begeistert sind. Die Veröffentlichung des Spiels führte zum Beispiel zu den höchsten Besucherzahlen in der «Harry Potter»-Community auf der Fan-Plattform Fandom seit mehr als sieben Jahren.Gleichzeitig hat die Veröffentlichung des Spiels eine hitzige Debatte innerhalb der Harry-Potter-Fangemeinde ausgelöst, die zunehmend verärgert ist, weil die Autorin J.K. Rowling weiterhin öffentlich Ansichten vertritt, die viele als beleidigend für Transgender-Menschen empfinden. Journalisten, die sich mit dem Thema beschäftigten, konnten der Autorin allerdings keine Transfeindlichkeit nachweisen. Neben der ‘Welt‘ berichtete auch die ‘New York Times‘