Jame Lee Curtis produziert den kanadischer Ahornsirup-Raub

Margo Martindale und Chris Diamantopoulos übernehmen die Hauptrolle in der Amazon-Serie.

Margo Martindale und Chris Diamantopoulos haben die Hauptrollen in der kommenden Amazon-Serieübernommen. Die Serie wurde ursprünglich bereits im April 2022 bei Amazon bestellt. Die Serie ist von der wahren Geschichte des "The Great Canadian Maple Syrup Heist" inspiriert. Bei dem Raub ging es um den Diebstahl von 18 Millionen kanadischen Dollar von Quebecs nationalem Ahornsirup, der mehr als 70 Prozent des weltweiten Ahornsirupangebots ausmacht.In der offiziellen Beschreibung der halbstündigen Comedy-Serie heißt es: "«The Sticky» dreht sich um Ruth Clarke (Martindale), eine taffe, äußerst kompetente kanadische Ahornsirup-Farmerin mittleren Alters, die es satt hat, sich von den höflichen, bürokratischen Konventionen einschränken zu lassen, die zur Identität ihres Landes gehören. Vor allem jetzt, da genau diese Bürokratie ihr alles wegzunehmen droht, was sie liebt: Ihre Farm, ihren komatösen Ehemann und ihr Recht auf Freiheit. Mit Hilfe von Remy Bouchard, einem lokalen Dummkopf, und Mike Byrne (Diamantopoulos), einem kleinen Mafioso, ändert Ruth ihr Schicksal – und verändert die Zukunft ihrer Gemeinde mit dem Diebstahl von Ahornsirup im Wert von Millionen von Dollar."Martindale ist eine gefeierte Charakterdarstellerin, die in ihrer Karriere drei Emmys als Gastdarstellerin in einer Dramaserie gewonnen hat – zwei für «The Americans» und einen für «Justified». Diamantopoulos ist vielleicht am besten für seine Rolle in der von der Kritik gefeierten HBO-Comedy-Serie «Silicon Valley» bekannt.