Planänderung bei RTL: Meuser übernimmt Atalays «RTL Aktuell Spezial»

TV-News

Anlässlich des Jahrestages des Ukraine-Kriegs meldet sich der Moderator am Donnerstag live aus Kiew zu Wort.

Ursprünglich hatte RTL für den kommenden Donnerstag einangekündigt, das von Pinar Atalay moderiert werden sollte ( Quotenmeter berichtete ). Nun warf der Kölner Sender seine Planungen um und sendet im Vorfeld der Europa-League-Übertragung zwar weiterhin eine 30-minütige Sondersendung, die aber live in Kiew produziert und von Maik Meuser moderiert wird.Anlässlich des Jahrestags der russischen Invasion in die Ukraine blickt Meuser in der Sendunggemeinsam mit Reportern und Experten auf das vergangene Jahr zurück, spricht mit Menschen vor Ort und informiert über die aktuellen Entwicklungen.Derzeit berichtet RTL Deutschland vor allem auf dem Nachrichtensender ntv ausführlich über den Krieg in Osteuropa. So berichtet Nadja Kriewald am Donnerstag, 23. Februar, um 22:05 Uhr in der News-Reportageüber die Schicksale, Hoffnungen und Ängste von Ukrainern, die sie seit Kriegsbeginn vor Ort begleitet hat. Am Jahrestag selbst. 24. Februar, sendet sie ab 12:30 Uhr ebenfalls als "Anchor on Location" in den ntv News Spezials live aus der ukrainischen Hauptstadt.