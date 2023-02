VOX startet erfolgreich in die Free-TV-Ausstrahlung von «CSI: Vegas»

Quotennews

Zum Auftakt kamen die ersten beiden Episoden recht stabil weg, Auch RTLZWEI fuhr mit den «Wollnys» ein zufriedenstellendes Resultat ein.



2021 startete der US-amerikanische Sender CBSals Fortsetzung der ursprünglich 2015 eingestellten Serie. Auch die zweite Staffel wurde in den USA schon ausgestrahlt und eine dritte ist bestellt. Zunächst waren die Folgen in Deutschland bei RTL+ zu sehen, ins Free-TV fanden sie jedoch erst seit gestern Abend bei VOX . Der Sender wird die ersten acht Episoden in den nächsten Wochen jeweils im Doppelpack ausstrahlen.Gestern wollten sich 1,07 Millionen Fernsehende die erste Folge des neuen Formats nicht entgehen lassen. So stieg der Sender mit einem annehmbaren Marktanteil von 3,9 Prozent in den Abend ein. Mit der zweiten Episode wuchs die Reichweite auf 1,12 Millionen Menschen, wodurch sich auch die Quote auf passable 4,3 Prozent steigert. Die Zielgruppe war jeweils mit 0,38 Millionen Jüngeren vertreten. So erhöhte sich die Quote hier von soliden 6,1 auf 6,4 Prozent.RTLZWEI setzte hingegen auf. Zunächst saßen 0,67 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Damit landete man genau im Senderschnitt von 2,5 Prozent. Mit einer zweiten Ausgabe waren 0,84 Millionen Neugierige mit von der Partie. Dies resultierte in einer hohen Sehbeteiligung von 3,3 Prozent. 0,26 und 0,27 Millionen Umworbene verfolgten zudem die beiden Folgen. Hier kletterte der Marktanteil von soliden 4,1 auf knapp überdurchschnittliche 4,7 Prozent.