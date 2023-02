«Perfect Match» startet mit 24 Millionen Sehstunden

International

Die neue Reality-Show aus dem Hause Kinetic Content vereint Reality-TV-Darsteller aus mehreren Sendungen.

Die neueste Reality-Dating-Show von Netflix , erreichte nach ihrer Veröffentlichung am 14. Februar ein solides Publikum. Die von Kinetic Content produzierte Serie, in der Figuren aus anderen beliebten Sendungen des Streaminganbieters wie «Love Is Blind» und «Too Hot to Handle» mitspielen, landete während des Zeitfensters vom 13. bis 19. Februar auf Platz zwei der englischsprachigen Netflix-TV-Charts – mit 24 Millionen Stunden.Die berühmte Krimiseriemit Penn Badgley in der Hauptrolle konnte sich weiterhin an der Spitze behaupten. In der zweiten Woche in Folge auf der Liste der beliebtesten Titel wurde Staffel vier der Serie 64,06 Millionen Stunden lang gesehen – ein deutlicher Rückgang in den ersten elf Tagen der Verfügbarkeit gegenüber den ersten Zahlen (92,07 Millionen), aber die Zahl bringt die Serie insgesamt auf 156,1 Millionen gesehene Stunden. Die Fans sahen sich auch die komplette Serie noch einmal an, denn Staffel eins (22,4 Millionen Sehstunden), Staffel zwei (15,1 Millionen Sehstunden) und Staffel drei (15,6 Millionen Sehstunden) landeten auf der englischen TV-Liste jeweils auf dem dritten, zehnten und neunten Platz.Der Netflix-Neulingschaffte es nach seiner Veröffentlichung am 15. Februar auf Platz vier der Liste. Die Serie, die zuvor im August auf BBC lief, erreichte in ihren ersten fünf Tagen auf dem Streamingdienst 21,27 Millionen Sehstunden. Die von den Clarkson-Zwillingen entwickelte Serie handelt von einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Teenagern, die einen Sommer des Terrors überleben müssen, nachdem sie eine App heruntergeladen haben, die gefährliche Forderungen mit tödlichen Folgen stellt.