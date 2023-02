Quotencheck

Zwischen Dezember und Februar strahlte ProSieben Maxx gleich zwei Staffeln der Doku-Soap aus.

Das britische Produktionshaus back2back Productions produziert seit 2019 für den Streamingdienst discovery+ die Doku-Soap «Unexplained: Caught on Camera» und zeigt laut Sendungsbeschreibung die „verstörendsten, gruseligsten und unheimlichsten Aufnahmen, die je mit einer Kamera gemacht wurden“ und lässt Augenzeugen und Experten zu Wort kommen. Dreieinhalb Jahre nach der Erstausstrahlung kam das Format auch nach Deutschland, wo es zunächst bei Joyn debütierte und wenig später ins Programm von ProSieben Maxx aufgenommen wurde. Der Spartensender zeigt die ersten beiden Staffeln rund um den Jahreswechsel.Los ging es am Donnerstag, 8. Dezember, um 22:00 Uhr mit einer Doppelfolge, die 0,14 und 0,12 Millionen Zuschauer verfolgten. Mit Marktanteilen von 0,7 und 0,8 Prozent lief es verhältnismäßig ordentlich. Auch in der Zielgruppe landete man mit jeweils 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 1,4 sowie 1,8 Prozent Marktanteil im grünen Bereich. In Woche zwei sank das Interesse auf 0,10 und 0,11 Millionen, aus dem jungen Publikum stammten noch 0,05 und 0,07 Millionen. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 0,5 und 0,7 Prozent bei allen sowie 1,0 und 2,0 Prozent bei den Umworbenen. Deutlich schlechter lief es mit der dritten Doppelepisode, die 0,11 und 0,09 Millionen Zuschauer anlockte. Mit jeweils 0,05 Millionen Zuschauern reichte es nur noch zu 0,9 und 1,2 Prozent Marktanteil.Am 29. Dezember lief bereits das Finale der ersten Staffel, das 0,13 und 0,11 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Das Quotenergebnis in der Zielgruppe sank auf 0,7 und 1,1 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt waren zweimal ausbaufähige 0,6 Prozent drin. Im neuen Jahr setzte Maxx «Paranormal on Tape» nahtlos mit der zweiten Runde fort, die diesmal aus fünf Doppelfolgen bestand. Am 5. Januar schalteten 0,14 und 0,13 Millionen ein, sodass der Marktanteil auf 0,7 und 0,8 Prozent kletterte. In der Zielgruppe stiegen die Werte auf starke 1,4 und 2,4 Prozent – der Höhepunkt der rund zweimonatigen Ausstrahlung.Am 12. Januar verminderten sich die Werte auf 0,11 und 0,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In der Zielgruppe betrug der Marktanteil ab späten Donnerstagabend noch 1,1 und 1,6 Prozent. Eine Woche später wurden 0,10 und 0,11 Millionen gemessen, sodass der Gesamtmarktanteil weiterhin zwischen 0,5 und 0,7 Prozent rangierte. In der Zielgruppe wurden diesmal 1,2 und 1,3 Prozent ausgewiesen. Ende Januar sank das Interesse mit der zweiten Folge des Abends auf nur noch 0,06 Millionen, die Hälfte stammte aus der Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schrumpfte von 1,5 auf 0,7 Prozent.Am 2. Februar endete die zweite Staffel, das Bild drehte sich diesmal um. Die Reichweite stieg von 0,08 auf 0,11 Millionen, sodass sich der Marktanteil von anfänglichen 0,4 Prozentpunkten verdoppelte. Auch in der Zielgruppe stieg das Ergebnis von 0,9 auf 1,5 Prozent. «Paranormal on Tape» lieferte für ProSieben Maxx eine wechselhafte Performance. Unter dem Strich steht eine durchschnittliche Gesamtreichweite von 0,11 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 0,6 Prozent entsprach. Mit 0,05 Millionen werberelevanten Zusehern generierte der Männersender unterdurchschnittliche 1,3 Prozent. Die dritte Staffel wurde im Herbst bei discovery+ veröffentlicht, allerdings sind die Folgen nicht in Deutschland abrufbar.