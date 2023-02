Ex-White-House-Sprecherin geht zu MSNBC

US-Fernsehen

Die frühere Pressesprecherin Jen Psaki wird eine Sendung am Sonntag moderieren.

Jen Psaki wird demnächst testen, ob die MSNBC-Zuschauer bereit sind, eine weitere politische Beraterin aufzunehmen, die den Sprung vom Weißen Haus in ihre Wohnzimmer schaffen möchte. MSNBC plant den Start von, einer neuen Sendung, die von der ehemaligen Pressesprecherin des Weißen Hauses geleitet wird und ab dem 19. März sonntags um 12:00 Uhr ausgestrahlt wird.Die Sendung wird einen Tag später auf dem Peacock-Hub von NBCUniversal veröffentlicht. Psaki entwickelt außerdem "eine neue originelle Streaming- und Social-Show, die beide in diesem Frühjahr starten sollen", so MSNBC in einer Erklärung. Psakis Programm wird eine Stunde ersetzen, die seit langem von Wochenendveteran Alex Witt moderiert wird, der weiterhin samstags von 12 bis 14 Uhr und sonntags von 13 bis 14 Uhr zu sehen sein wird.In «Inside» wird Psaki ihr Insider-Wissen darüber, wie öffentliche politische Diskussionen gestaltet werden, nutzen, um große Themen aufzuschlüsseln. Darüber hinaus wird sie in einem neuen, wiederkehrenden Segment, "Weekend Routine", über das Leben von bedeutenden Gesetzgebern und Vordenkern berichten und die Personen bei ihren regelmäßigen Aktivitäten begleiten.