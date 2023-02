Onyx Collective stellt «How to Die Alone» vor

US-Fernsehen

Onyx Collective gibt die Besetzung für die Hulu Original Comedy-Seriebekannt: Conrad Ricamora als Rory, KeiLyn Durrel Jones als Terrance und Jocko Sims als Alex, neben Natasha Rothwell als Melissa und Bashir Salahuddin als Brian.Onyx Collective hatte zuvor angekündigt, dass die achtstündige Hulu-Original-Comedy von ABC Signature mit Natasha Rothwell («The White Lotus», «Insecure») als Hauptdarstellerin, Autorin und Co-Showrunnerin im Rahmen ihres Gesamtvertrags mit ABC Signature und Onyx Collective unter ihrer Firma Big Hattie Productions produziert wird. Natasha Rothwell und Vera Santamaria («PEN15») fungieren als Co-Showrunner und ausführende Produzenten. Desiree Akhavan («The Bisexual») und Jude Weng («Only Murders in the Building») fungieren als ausführende Produzenten.«How to Die Alone» handelt von Melissa (Rothwell), einer fetten, schwarzen Neurotikerin, die noch nie verliebt war. Nach einer komischen Begegnung mit dem Tod weigert sie sich, sich mit weniger als dem Leben, das sie sich wünscht, zufrieden zu geben, was sie auf eine Reise katapultiert, auf der sie im wirklichen Leben mit allen Mitteln "100 % diese Schlampe" werden will.