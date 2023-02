Steven Yeun geht zu Marvel

Kino-News

Sein erster Auftritt wird in dem Spielfilm «Thunderbolts» sein, der Mitte 2024 startet.

Steven Yeun wird Mitglied des Marvel Cinematic Universe. Der Oscar-nominierte Schauspieler wird seinen ersten Auftritt inhaben und sich dem Staraufgebot mit Florence Pugh, Sebastian Stan und Julia Louis-Dreyfus anschließen. Es ist nicht klar, wen Yeun in dem Film spielen wird, dessen Dreharbeiten voraussichtlich im Juni beginnen werden. Es ist wahrscheinlich, dass sein Charakter, wer auch immer es sein mag, eine Rolle in der Zukunft des weitläufigen MCU verkörpern wird.Jake Schreier führt Regie bei «Thunderbolts», der am 26. Juli 2024 in die Kinos kommen soll. Das Anti-Helden-Abenteuer soll den Abschluss der fünften Phase des MCU bilden, die mit «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» begann und mit «Guardians of the Galaxy Vol. 3» und «The Marvels», «Captain America: New World Order», «Blade» und «Deadpool 3» fortgeführt wird.Yeun, der mit «The Walking Dead» seinen Durchbruch feierte und für «Minari» eine Oscar-Nominierung erhielt, spielte kürzlich die Hauptrolle in Jordan Peeles UFO-Thriller «Nope». Als nächstes arbeitet er mit Regisseur Bong Joon Ho und Robert Pattinson an «Micky 17», einem Sci-Fi-Film, der bei Warner Bros. startet.