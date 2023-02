WDR-Studio in Kiew wird eröffnet

Vermischtes

New York, London, Paris und jetzt Kiew: Die ARD hat ein neues Auslandsstudio.

Nach Brüssel (Belgien), Den Haag (Niederlande), Moskau (Russland), Paris (Frankreich) und Warschau (Polen) ist der Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR) nun auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew vertreten. Bisher wurde die Region vom Moskauer Studio aus betreut. Die notwendigen Akkreditierungen der ukrainischen Behörden liegen bereits vor.Obwohl der WDR das Studio aufbaut, ist noch nichts entschieden. Wer die Leitung des Studios übernimmt und wer ständig vor Ort sein wird, soll erst in den kommenden Monaten entschieden werden. Bislang sind Rebecca Barth und Andrea Beer für den Hörfunk und Vassili Golod für das Fernsehen in Kiew.Ellen Ehni, WDR-Chefredakteurin Politik und Zeitgeschehen: „Wir halten es für journalistisch wichtig, unsere Berichterstattung über dieses riesige Gebiet breiter aufzustellen. Denn wir haben es mit einer nachhaltigen Entfremdung zweier großer Staaten zu tun, die wohl weit über diesen Krieg hinausragt. Wir brauchen auch in der Ukraine längerfristig eigene Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort recherchieren, hinterfragen, berichten können – und zwar aus eigenem Erleben.“WDR-Intendant Tom Buhrow: „Die Situation in der Ukraine ist schwierig und herausfordernd. Wir wissen nicht, wann dieser Krieg enden wird. Seine Folgen werden uns auf jeden Fall noch sehr lange beschäftigen. Umso wichtiger ist es, dass wir längerfristig in Kiew präsent sind, um für unser Publikum eine unabhängige Berichterstattung aus dem Land sicherstellen zu können. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Berichterstattung mit ihrem großen Engagement möglich machen.“