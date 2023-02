Der Wintersport im Zweiten

Quotennews

Zwei Medaillen für deutsche Skispringer, norwegische Kombinations-Medaille, deutsches Team-Gold für Skispringerinnen. Der Wintersport-Tag in Zweiten!

Das Zweite startete in den langen Wintersport-Tag bereits um 09:40 Uhr mit der Zusammenfassung aus der «Eishockey DEL» und dem Duell zwischen Ingolstadt und Bremerhaven. Den Anfang verfolgten 0,41 Millionen Zuschauer und noch müde 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen damit bei der ersten Platzierung des Tages bei 7,1 und 5,0 Prozent. Dann aber starteten die Nordischen Kombinierer durch. Ab 10 Uhr verfolgten das Skispringen bereits gute 1,22 Millionen Zuschauer, der Marktanteil explodierte damit auf 18,2 Prozent. Die Jüngeren präsentierten sich mit 0,13 Millionen und damit 8,5 Prozent des Marktes ebenfalls interessiert. Nach dem Springen führte Jarl Magnus Riiber vor Ryota Yamamoto und dem Deutschen Julian Schmid.Es folgten der «Rodel-Zweier» der Herren und der Damen vor 1,49 und 1,81 Millionen Zuschauer, die jüngeren Zuschauer steigerten sich bei den beiden Events auf 0,17 und 0,2 Millionen. Insgesamt stieg die Quote auf 19,5 und 22,1 Prozent, auf dem jungen Markt waren 9,7 und 11,1 Prozent möglich. Dann ging es zur «Nordischen Ski-WM» und dem «Skispringen» der Frauen im Team-Wettbewerb nach Planica. Am Ende holten Anna Rupprecht, Luisa Görlich, Selina Freitag und Katharina Althaus das Team-Gold nach Deutschland, das Event verfolgten 2,3 Millionen Zuschauer und damit starke 22,7 Prozent des TV-Marktes. die Jüngeren steigerten sich auf 0,26 Millionen und damit 12,0 Prozent.Um 14:10 Uhr ging es zum «Langlauf» der «Ski-WM» und vor 2,36 Millionen Zuschauern siegte das schwedische Duo Ebba Andersson und Frida Karlsson vor Astrid Øyre Slind und der deutschen Katharina Hennig. Das nächste Highlight war dann ab 15:30 Uhr der 10km-«Langlauf» der Kombinierer. Vor 2,83 Millionen Zuschauern festigte Riiber seinen Vorsprung aus dem Springen, Julian Schmid schob sich auf Platz zwei und Franz-Josef Rehrl schaffte es zu Bronze. Mit Vinzenz Geiger und Manuel Faißt komplettieren zwei weitere Deutsche die Top-5. Der Marktanteil stieg auf 20,2 Prozent, die junge Zuschauerschaft holte sich mit 0,26 Millionen 8,6 Prozent. Doch hielt das Zweite das absolute Top-Event bis zum letzten Moment zurück. Das «Skispringen» der «Nordischen Ski-WM» der Männer ab 17:00 Uhr. Den ersten Durchgang verfolgten bereits grandiose 3,19 Millionen Zuschauer, darunter 0,36 Millionen Jüngere. Es führte zwischenzeitlich der Österreicher Stefan Kraft vor Andreas Wellinger und Karl Geiger. Durchgang zwei steigerte ab 18:20 Uhr dann nochmal sämtliche Werte. Insgesamt schauten 3,4 Millionen nach Planica, der Marktanteil belief sich auf 16,9 Prozent. Die Jüngeren meldeten sich mit 0,46 Millionen Zuschauern zu einem neuem Wintersport-Bestwert an diesem Tag, der Marktanteil lag bei 11,3 Prozent. Während sich die Deutschen Geiger und Wellinger auf ihrem dritten und zweiten Platz festbissen, fiel Stefan Kraft auf Platz vier, Piotr Żyła gewann am Ende mit Schanzenrekord (105 Meter).