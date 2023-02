Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen «Hart aber fair» nach der Rückkehr? Sicherte sich «Nord Nord Mord» einmal mehr die größte Reichweite des Abends? Was hatte das Privatfernsehen entgegenzusetzen?

Das Erste startete mitundin den Abend. Die Naturdoku sahen 2,02 Millionen Zuschauer, die Talkshow kam nach einer zweiwöchigen Pause auf 2,38 Millionen. Die Marktanteile lagen mit 7,0 und 8,8 Prozent deutlich unter dem Senderschnitt. Bein den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,3 und 7,3 Prozent ausgewiesen.hielt die Reichweite mit 2,34 Millionen konstant. Die Marktanteile stiegen ab 22:15 Uhr auf 12,0 und 9,6 Prozent. Das ZDF sicherte sich mit8,98 Millionen Zuschauer und damit die größte Reichweite des Tages. Der 90-Minüter kam auf Marktanteile von 31,4 Prozent bei allen und 12,0 Prozent bei den Jüngeren.undmarkierten 4,38 und 2,21 Millionen Zuschauer sowie 17,8 und 13,1 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren holte der Mainzer Sender 8,7 und 7,3 Prozent.Im Privatfernsehen schnappte sich RTL mitdie Krone. Die Quizshow sahen 3,11 Millionen Zuschauer, das zwischengeschobenemarkierte ein 2,49-millionenköpfiges Publikum. 12,6 und 12,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum standen zu Buche. In der Zielgruppe generierten 0,71 und 0,61 Millionen Umworbene 13,3 und 12,9 Prozent. VOX schwimmt mitweiter auf der Erfolgswelle, wenngleich das Ergebnis mit 1,09 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 9,0 Prozent in der Zielgruppe nicht ganz so gut wie zuletzt ausfiel.bestätigten der Lauf der vergangenen Wochen und verbuchten 0,64 und 0,79 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe kam Robert, Carmen und Co. auf gute 5,1 und 6,4 Prozent Marktanteil.Weniger gut lief es für Sat.1, woam Montag debütierte, aber sich mit 0,94 Millionen Zuschauern und 5,9 Prozent zufrieden geben musste. Damit lag man sogar hinter Kabel Eins. Der Actionfilmerntete 6,6 Prozent.kam am späten Abend sogar auf 9,7 Prozent, während in Sat.1 eine-Wiederholung mit 4,1 Prozent unterging. Die Kabel-Eins-Filme unterhielten 0,75 und 0,40 Millionen Zuschauer bis nach 1:00 Uhr. ProSieben erzielte mit zwei-Folgen Reichweiten von 0,50 und 0,41 Millionen Zuschauern und mauen 6,9 und 5,8 Prozent.sorgte für 0,34 und 0,46 Millionen Menschen sowie 5,0 und 6,6 Prozent.undmarkierten 0,34 und 0,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, in der Zielgruppe blieb das Ergebnis mangelhaft, man landete bei 5,0 und 6,0 Prozent.