«Volles Haus»-Reichweite bricht um 35 Prozent ein

Fabian Riedner von 01. März 2023, 08:29 Uhr

Am Nachmittag war «Volles Haus! Sat.1 Live» auch an Tag zwei kein Erfolg. Solide lief es für «Navy CIS» am Abend aus.

Der Fernsehsender «Volles Haus! Sat.1 Live»-Tag. Die dreistündige Fernsehsendung, die von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr von den Regionalnachrichten (0,27 Millionen) unterbrochen wurde, kam auf 0,22 Millionen Zuschauer (-35 Prozent). Die Premiere hatte 0,34 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bei den ab 3-Jährigen wurde mit sehr schlechten 1,6 Prozent beziffert, bei den jungen Menschen wurden 3,2 Prozent erzielt (-0,3 Prozentpunkte). 70.000 junge Menschen waren dabei.



Lisa, Sandra und Lea spielten bis 19.55 Uhr bei «Mein Mann kann» mit, das 0,56 Millionen Zuschauer holte und mit 2,4 Prozent Marktanteil weiterhin keine guten Marktanteile generierte. Bei den jungen Zusehern wurden 0,14 Millionen Zuschauer entdeckt, die für 3,3 Prozent Marktanteil sorgten.



Mit den zwei Deutschlandpremieren von «Navy CIS» hatte man 1,59 und 1,72 Millionen Zuschauer, die Fernsehstation aus Unterföhring verbuchte mit „Die Kämpferin“ und „Felix, der Glückslose“ gute 5,8 und 6,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,43 und 0,52 Millionen ermittelt, die Marktanteile waren mit 7,2 und 9,4 Prozent sehr gut. Ab 22.10 Uhr folgten zwei alte «Bull»-Folgen, die in der Zielgruppe überraschend starke 7,3 und 7,4 Prozent Marktanteil holten.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

