RTL+ kündigt Doku über Alexander Zverev an

Der Film, der im März erscheint, begleitet den Tennis-Spieler während seiner Verletzung nach den French Open 2022.

Der Streamingdienst RTL+ setzt neben allerlei Reality-Formaten derzeit auf die unterschiedlichsten Dokumentationen. Das neueste Projekt, das angekündigt wurde und im März debütieren soll, befasst sich mit dem deutschen Tennis-Ass Alexander Zverev. Am 19. März wird sich Zverev in„so intim wie nie zuvor“ zeigen, wie RTL+ in der Ankündigung verspricht.Die Doku begleitet Zverev hautnah beim Kampf um sein Comeback, nachdem er sich im vergangenen Jahr bei den French Open verletzte hatte. Diese Verletzung bremste ihn auf seinem Weg den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere zu gewinnen und in der Weltrangliste den ersten Platz zu erreichen. Es trennten ihn nur zwei Siege von der Erfüllung seiner Träume. Die Doku thematisiert zudem Zverevs Angst, für immer unvollendet zu bleiben.In «Der Unvollendete» spricht der Tennisprofi unter anderem über den größten Fehler seines Lebens, seine Kindheit und darüber, was ihn wirklich antreibt. Zudem offenbart er, warum Ärzte eine Tenniskarriere eigentlich für ausgeschlossen hielten. Neben Zverev kommen auch sein Bruder Mischa, Mutter Irina, Lebensgefährtin Sophia Thomalla, Kommentator Matthias Stach sowie die Tennis-Profis Novak Djokovic und Dominic Thiem zu Wort.