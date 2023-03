AMC-Umsätze sinken trotz «Avatar 2»

Wirtschaft

Die amerikanische Kinokette ist immer noch nicht aus dem Schneider.

Trotz des Kassenerfolgs vonsanken die Einnahmen der weltgrößten Kinokette AMC Entertainment Inc. im vierten Quartal um 15 Prozent und erreichten 990,4 Millionen Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,17 Milliarden Dollar gewesen. Auch die Verluste weiteten sich aus: AMC verbuchte einen Nettoverlust von 287,7 Millionen Dollar, ein noch größeres Minus als die 134,4 Millionen US-Dollar, die es vor einem Jahr verzeichnete.AMC hat versucht, Wege zu finden, seine Marke zu erweitern und neue Einnahmequellen zu erschließen, während sich die Kinokassen mühsam von der Pandemie erholt haben. AMC hat eine Beteiligung an einer Gold- und Silbermine erworben, ist eine Partnerschaft mit Zoom eingegangen, um Unternehmen die Buchung von Konferenzräumen in seinen Kinosälen zu ermöglichen, und hat diese Woche angekündigt, dass es eine neue Reihe von Mikrowellen- und verzehrfertigen Popcornprodukten auf den Markt bringen wird, die bei Walmart erhältlich sein wird.Dem Unternehmen geht es besser als seinem größten Konkurrenten Cineworld, der im Jahr 2022 im Zuge des Einbruchs an den Kinokassen Konkurs anmelden musste. AMC-Chef Adam Aron sagte voraus, dass das Schlimmste hinter dem Kinogeschäft liege und verwies auf den Zustrom neuer großer Filme im Jahr 2023 und die anhaltende Verbesserung der weltweiten Ticketverkäufe.