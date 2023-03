Emma Drogunova: Das Thema hatte ich vorher noch nie so komplex erzählt gelesen

Interview

Der neue WDR-Spielfilm «Nichts, was uns passiert» thematisiert Vergewaltigung. Wir sprachen mit Hauptdarstellerin Drogunova.

An die Rolle kam ich ganz klassisch durch ein Casting. Karima El-Giamal, die das Projekt besetzt hat, hat mir eine Einladung geschickt, bei der ich sofort gemerkt hab, dass es sich um ein sehr besonderes, sensibel vorbereitetes Projekt handelt, bei dem ich gerne dabei wäre.Ich mochte sehr, dass die Geschichte so nah an der Realität ist, Anna als Figur so authentisch, nahbar und nicht immer sympathisch. Das Thema Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt generell hatte ich vorher noch nie so komplex erzählt gelesen. Ich mag es, wenn Geschichten vielschichtig sind und man mit gemischten Gefühlen rausgeht.Der Film zeigt Anna als Menschen, der sich von der Gesellschaft in keine Opferrolle drängen lassen will. Anfangs probiert sie es einfach zu ignorieren, lebt ihr Leben weiter, teils noch exzessiver als davor. Vielleicht um zu spüren, dass sie es ist, die die Kontrolle hat über das was Jonas ihr angetan hat. Später lässt sie auch Schmerz und Wut zu, die Gefühle die ihr schließlich auch dabei helfen ihn anzuzeigen. Die Figur bleibt aktiv in einer Situation in der Filme die Betroffenen sonst meist passiv zeigen, was aber eben auch eine absolut denkbare und realistisch Reaktion ist.In dem Film repräsentiert Kelly mit dem Podcast die allgemeine Erzählerinnenstimme. Sie bleibt möglichst objektiv und stellt, ziemlich direkt, die Fragen, die sich viele von uns im Laufe der Geschichte stellen. Wir lernen dadurch die Protagonist:innen und ihre Art zu denken kennen, so dass jede zuschauende Person die Möglichkeit hat sich seine/ihre eigene Meinung zu bilden. Die Rolle der Ermittlerin nimmt Kelly eher weniger ein, sondern dient viel mehr als Spiegel der einzelnen Figuren.Ja, ich habe mir relativ schnell das Buch geholt und das mehr oder weniger parallel zum Drehbuch gelesen, um ein noch genaueres Bild von dem Projekt zu bekommen. Ich mochte, dass das Drehbuch sich nicht zu sehr vom Roman entfernt, aber doch so viel, dass es filmisch interessant wird. Da hat Julia (C. Kaiser), meiner Meinung nach, die perfekte Mitte gefunden.