«Kafka»: Drehstart für ARD-Miniserie erfolgt

Neben Joel Basman als Franz Kafka haben sich der hochkarätig besetzten Miniserie auch Lars Eidinger, Katharina Thalbach, Verena Altenberger und Charly Hübner angeschlossen.

In diesem Jahr wäre Franz Kafka 140 Jahre alt geworden, im kommenden Jahr jährt sich sein Todestag zum 100. Mal. Aus diesem Anlass hatte die ARD gemeinsam mit dem ORF die Miniserieüber das Leben des jung verstorbenen Schriftstellers aus Prag in Auftrag gegeben ( Quotenmeter berichtete ), deren Drehstart nun erfolgt ist. Die sechsteilige Reihe wird von Superfilm produziert und entsteht bis zum 19. Juni dieses Jahres. Dem bereits angekündigten Cast um Joel Basman (Franz Kafka), Daniel Brühl (Max Brod), Nicholas Ofczarek (Hermann Kafka) und Liv Lisa Fries (Milena Jesenská) haben sich weitere hochkarätige Namen angeschlossen.Mit dabei sind unter anderem David Kross, Lia von Blarer, Tamara Romera Ginés, Robert Stadlober, Verena Altenberger, Charly Hübner, Lars Eidinger, Katharina Thalbach, Marie-Lou Sellem, Christian Friedel, Michael Maertens, Jan Bülow, Laurence Rupp, Marie-Luise Stockinger, Robert Palfrader, Johannes Silberschneider, André Pohl, Thomas Maurer, Alexander Pschill, Gerhard Liebmann, Raimund Wallisch und Tobias Bamborschke.Der Schriftsteller Daniel Kehlmann schrieb die Drehbücher in Zusammenarbeit mit Regisseur David Schalko. Als Fachberater des Projekts konnte Reiner Stach gewonnen werden, auf dessen Kafka-Biografie auch die Drehbücher beruhen. Die Ausstrahlung von «Kafka» ist für das Frühjahr 2024 in der ARD Mediathek, im Ersten und im ORF geplant.Als Produzenten sind John Lueftner, David Schalko und Katharina Theissen von Superfilm Filmproduktion tätig. Heads of Production sind Florian Engelhardt und Wolfgang König. Die Redaktion liegt federführend bei Christian Granderath und Philine Rosenberg (NDR). Weitere Redakteurinnen und Redakteure sind Frank Tönsmann und Sophie Seitz (WDR), Manfred Hattendorf (SWR), Bettina Ricklefs und Claudia Simionescu (BR), Johanna Kraus und Sven Döbler (MDR), Martina Zöllner (RBB), Jörg Himstedt (HR), Andrea Etspüler (SR), Annette Strelow (Radio Bremen) sowie Klaus Lintschinger (ORF).