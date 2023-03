«Der Bachelor» startet so schwach wie nie zuvor

Quotennews

Mehr als eine halbe Million Zuschauer hatte RTL gegenüber der Auftaktshow im Vorjahr verloren.



RTL läutete am gestrigen Abend bereits die 13. Staffel der Kuppelshowein. 23 Single-Frauen versuchen in diesem Jahr das Herz des 32-jährigen Influencer und Model David Jackson zu erobern. Der Halb-US-Amerikaner lebt momentan in seiner Geburtsstadt Stuttgart. Sarah Almoril, eine ehemalige «GNTM»-Kandidatin, war die Ex-Freundin des Bachelors und warnte zuletzt auf Instagram vor, dass er ein Narzisst sei. Die Wahrheit werden die Singles sicherlich in den nächsten Wochen in Mexiko erfahren.Im Vorjahr war man mit 2,13 Millionen Fernsehenden in die Staffel gestartet, was zu einem soliden Marktanteil von 7,4 Prozent geführt hatte. Zudem war bei den 1,10 Millionen Jüngeren eine starke Quote von 15,8 Prozent möglich gewesen. In diesem Jahr hatte das Interesse deutlich abgenommen. Lediglich 1,57 Millionen Zuschauer fanden sich vor dem Bildschirm ein, was einem passablen Resultat von 6,2 Prozent entsprach. Das jüngere Publikum hatte sich zudem auf 0,77 Millionen Menschen verkleinert. Dadurch sank der Marktanteil auf noch hohe 12,9 Prozent.knüpfte ab 22.15 Uhr mit 1,04 Millionen Interessenten an, wodurch sich die Quote auf akzeptable 5,5 Prozent verkleinerte. Bei den 0,37 Millionen Umworbenen wurden noch passable 9,0 Prozent eingefahren. Miterhöhte sich der Marktanteil bei einer Reichweite von 0,95 Millionen Menschen auf durchschnittliche 7,2 Prozent. Auch bei den 0,27 Millionen Werberelevanten standen nun solide 9,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier.