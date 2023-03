FOX plant langfristig mit «Krapopolis»

US-Fernsehen

Die Animationsserie von Dan Harmon ist für eine dritte Staffel verlängert worden.

Fox hat Dan Harmons kommende animierte Komödienoch vor der Serienpremiere für eine dritte Staffel verlängert – ein beispielloser Schritt. Außerdem wurde die Premiere der Serie, die zuletzt für Mai angesetzt war, nun auf die Saison 2023/24 verschoben. Dies gab Michael Thorn, President of Scripted Programming bei Fox Entertainment, am Mittwoch bei den London TV Screenings bekannt."Die Saison 2023/24 ist die perfekte Startrampe für diese mit Spannung erwartete und sehr lustige animierte Komödie, komplett mit mehreren Staffeln voller epischer Lacher für die Fans", sagte Thorn. "Je mehr wir von der Produktion sehen, desto begeisterter sind wir von der Kreativität, den Handlungssträngen, der makellosen Umsetzung, der brillanten Besetzung und der Fähigkeit, Folge für Folge erstaunliche Ereignisse und unerhörte, unerwartete Komik zu produzieren."Die von Harmon entwickelte und von Fox' Bento Box Entertainment produzierte Serie «Krapopolis» startet im "mythischen antiken Griechenland und erzählt die Geschichte einer gestörten Familie von Menschen, Göttern und Monstern, die versuchen, die ersten Städte der Welt zu leiten – ohne sich dabei gegenseitig umzubringen", so die offizielle Beschreibung.