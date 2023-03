John Hesling übernimmt Factual bei FOX

Köpfe

Für das alternative Programm abseits der fiktionalen Serien hat man einen neuen Leiter gefunden.

Fox hat John Hesling zum neuen Leiter von Alternative Entertainment ernannt, dem sendereigenen Studio für nicht geschriebene Serien. Hesling wird von Los Angeles aus für die Entwicklung und Produktion aller ungeschriebenen Serien verantwortlich sein, die Fox Entertainment (FAE) gehören, sowie für Programme, die FAE für Drittkunden in den USA und im Ausland produziert. Zu diesen Titeln gehören «The Masked Singer», «Next Level Chef», «I Can See Your Voice», «Crime Scene Kitchen», «Alter Ego», «Joe Millionaire: For Richer or Poorer», «Domino Masters» und «Name that Tune», um nur einige zu nennen.Hesling wird an Allison Wallach berichten, die kürzlich zum President of Unscripted Programming ernannt wurde und Rob Wade nach seiner Beförderung zum Fox Entertainment CEO ablöste. Zuletzt war Hesling Präsident von Maverick TV USA, eine Position, die er von 2018 bis 2022 innehatte."Ich freue mich sehr, dass John zu FAE kommt und das unglaubliche Team leitet, das wir zusammengestellt haben", sagte Wallach. "Seine kreative Vision und seine große Erfahrung als Produzent und Führungskraft auf globaler Ebene werden der Schlüssel zu unserer Strategie sein, FAE zu einem führenden Anbieter innovativer Serien und Formate für Fox und andere Plattformen auf der ganzen Welt zu machen."