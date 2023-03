Rundschau

Bei CBS ist die Fernsehadaption von «True Lies» gestartet, Disney+ macht neben der Star-Wars-Serie auch mit «Abbott Elementary» weiter.

«The Mandalorian» (seit 1. März bei Disney+)

«True Lies» (seit 1. März bei CBS)

«Daisy Jones and the Six» (seit 3. März bei Amazon)

«Thunder in my Heart» (seit 24. Februar in der ARD Mediathek)

«Abbott Elementary» (Staffel 2 seit 1. März bei Disney+)

Einst ein einsamer Kopfgeldjäger ist Din Djarin nun wieder mit Grogu vereint. Der Mandalorianer trifft auf alte Verbündeten und neue Feinde, während er und Grogu ihre gemeinsame Reise fortsetzen. Unterdessen kämpft die Neue Republik damit, die dunkle Vergangenheit der Galaxis zurückzulassen.Die Serie, inspiriert von James Camerons gleichnamiger Action-Komödie, folgt Harry (Steve Howey), einem erstklassigen internationalen Spion für den US-Geheimdienst Omega Sector, und seiner Frau Helen (Ginger Gonzaga), einer vom Alltag gelangweilten Sprachprofessorin, die die schockierende Entdeckung macht, dass ihr scheinbar gewöhnlicher Mann ein außergewöhnliches Doppelleben führt.Das Drama folgt der Rockband in den 1970er Jahren von ihrem Aufstieg in der LA-Musikszene bis hin zu einer der legendärsten Bands der Welt und erforscht die Gründe für ihre Trennung auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs.Ein bisschen mehr Party und ein bisschen weniger Komplikationen hatte die 22-jährige Sigge sich für ihr erwachsenes Leben schon vorgestellt. Immerhin hat sie ihre engen Freunde Antonia und Sam an ihrer Seite, die gemeinsam den Platz im Leben suchen.Die Comedy ist eine Arbeitsplatzkomödie, die eine Gruppe engagierter, leidenschaftlicher Lehrer – und eine etwas unbeholfene Schulleiterin – dabei begleitet, wie sie sich im öffentlichen Schulsystem von Philadelphia zurechtfinden. Trotz aller Widrigkeiten sind sie entschlossen, ihren Schülern zu helfen, im Leben erfolgreich zu sein. Und obwohl diese unglaublichen Staatsdiener zahlenmäßig unterlegen und unterfinanziert sind, lieben sie ihre Arbeit – auch wenn sie die nicht gerade vorteilhafte Einstellung des Schulbezirks zur Erziehung von Kindern nicht lieben.