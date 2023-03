Sat.1 holt den Sat.1 FilmFilm zurück

TV-News

Immer donnerstags sollen in den kommenden Wochen Filme wie «Die Wanderhure» oder «Die Hebamme» das Programm füllen.

„Immer mal wieder eine einzelne Serie oder mal einen Film einzustreuen – das ist keine Strategie. Wir müssen davon überzeugt sein, dass wir mit unterschiedlichen Stoffen eine Fiction-Strecke im Programm bauen können. Davon sind wir im Moment ein Stück entfernt“, musste Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann im vergangenen Jahr in einem Interview eingestehen ( Quotenmeter berichtete ). Fiction brauche eine gründliche Vorbereitung, so Rosemann. Nun macht der Sender aus der Not eine Tugend, denn nach vier meist sehr erfolglosen Free-TV-Premiere europäischer Krimi-Serien am Donnerstagabend, startet der Sender nun die SendereiheIn der kommenden Woche bringt man die französische Seriemit gleich vier Episoden am Stück zu Ende ( Quotenmeter berichtete ), um dann bis mindestens Ende April zahlreiche Filme vergangener Tage zu senden. Den Anfang machtmit Christoph M. Ohrt und Martin Brambach aus dem Jahr 2009. Die Premiere sahen vor 14 Jahren über fünf Millionen Zuschauer, für die bislang letzte Wiederholung in Sat.1 interessierten sich 2013 noch 1,61 Millionen Zuschauer, 2015 schalteten bei Kabel Eins 600.000 Menschen ein – in etwas so viele wie am gestrigen Abend die Premiere von «Tödliche Ahnung» verfolgten.Am 23. März folgt dann der Filmmit Sarah Engels. Dieser „Klassiker“ stammt allerdings erst aus dem vergangenen Jahr und holte im Januar 1,27 Millionen Zuschauer und 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ende März folgt(2016) mit Sebastian Bezzel, Nadja Becker und Manuel Cortez, ehe ab dem 6. April die Trilogie(2010),und(jeweils 2011) wiederholt wird. Weitere Filme wieundsollen folgen.„Auf unseren sozialen Kanälen, in Mails und Briefen wünschen sich unsere Zuschauer:innen immer wieder die alten Sat.1-Movies. Jetzt bündeln wir große Hits aus der Vergangenheit donnerstags in der Reihe 'Der SAT.1 FilmFilm Klassiker"“, erklärt Sat.1-Sprecher Christoph Körfer.