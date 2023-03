Georgia-Filmprogramm wird untersucht

Wirtschaft

Zuletzt wurden 1,3 Milliarden US-Dollar an die Filmschaffenden vergeben.

Die Gesetzgeber in Georgia werden alle Steueranreize des Staates – einschließlich des TV- und Filmproduktionsprogramms – unter die Lupe nehmen, um diejenigen zu reformieren, die nicht funktionieren. Gouverneur Brian Kemp kündigte am Donnerstag gemeinsam mit Lt. Gouverneur Burt Jones und dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Jon Burns, an, dass nach der laufenden Legislaturperiode eine "gründliche Überprüfung" der Steuervergünstigungen stattfinden wird. Die Ankündigung bezog sich insbesondere auf die 1,3 Milliarden Dollar teure Filmförderung, den größten Steueranreiz des Bundesstaates, der traditionell von beiden Parteien unterstützt wird.Jones, der im November gewählt wurde, setzte sich im Wahlkampf für die Abschaffung der staatlichen Einkommenssteuer ein, was entweder die völlige Abschaffung von Steuergutschriften oder deren Umwandlung in Geldzuwendungen erfordern würde. Andere Gesetzgeber haben ebenfalls versucht, die Einkommenssteuer für alle Steuerzahler zu senken, indem sie Steuergutschriften für Unternehmen abschafften."Seit über einem Jahrzehnt haben wir Milliarden von Dollar an Steuergutschriften und Steueranreizen an diese großen Unternehmen vergeben", sagte Jones dem Jackson Progress-Argus im Jahr 2021. "Und während einige von ihnen in Ordnung waren, waren die meisten von ihnen das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind."