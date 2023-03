«Unsere wunderbaren Jahre 2» soll als eigenständiges Werk ohne Vorwissen funktionieren

Interview

Zum Start der UFA Production sprach Quotenmeter mit Regisseurin und Headautorin Mira Thiel, ausführender Produzent Eike Adler und WDR Fcition-Chef Alexander Bickel.

Die erste Staffel lief am 25. Februar um 20:15 Uhr im WDR FS und damit zwei Wochen vor der Erstausstrahlung der zweiten Staffel. Tatsächlich können wir aus verschiedenen Gründen die erste Staffel von «Unsere wunderbaren Jahre» nur in Verbindung mit einer linearen Ausstrahlung in die Mediathek stellen. Mit der Ausstrahlung der ersten Staffel möchten wir unseren linearen Zuschauer:innen, die die Mediathek noch nicht nutzen, die Möglichkeit geben, sich an einem Samstagabend auf den Stand der Geschichte zu bringen. Gleichzeitig erhalten die User:innen der Mediathek die Möglichkeit, sich auf Staffel 2 „vorzubereiten“. So erhoffen wir uns, möglichst vielen Zuschauer:innen bei der Ausspielwege ein attraktives Angebot zu bieten.Uns allen war wichtig, dass die zweite Staffel als eigenständiges Werk ohne Vorwissen genießbar ist. Der große Zeitsprung in die ästhetisch wertvollen 60er Jahre öffnet nicht nur die Familienperspektive hin zu einer neuen, jungen Generation, sondern schenkt den Lebenswegen der etablierten Figuren unerwartet gereifte Backstories. Altena und die Familie Wolf erleben eine Zeit des Umbruchs, mit erstaunlichen Parallelen zu heute.Einer undurchdringbaren Figur wie Böcker ist alles zuzutrauen: Erpressung von Kleinstadtpolitikern, internationaler Waffenschmuggel und Mord. Und das ist nur der Anfang...Peter Prange schafft es in seinem Roman die Gesellschaft und die Themen dieser Zeit unglaublich nahbar zu machen, in dem die Geschichte eben nicht in Bonn oder Berlin spielt, sondern im „Mikrokosmos“ Altena. Dadurch sind wir zwar bei den geschichtlichen Umbrüchen nicht direkt dabei, aber sehen viel genauer, was diese für die Menschen dieser Zeit bedeuten. In den 60er Jahren waren das neben der ersten Rezession seit dem Wirtschaftswunder, vor allem der anschwellende Generationenkonflikt, der gerade in West-Berlin zu Protesten und der Studentenbewegung führte. Diesen gesellschaftlichen Umbruch, die daraus entstehenden Konflikte und Fragen machen auch vor Altena nicht halt.Da ich mich dem Stoff sowohl als Headautorin als auch als Regisseurin widmen durfte, hatte ich von Beginn an einen engen Austausch mit dem Schauspiel-Ensemble. Gemeinsam haben wir ihre Figuren weiterentwickelt. Daraus ergaben sich dann ganz zwangsläufig die Geschichten, die ich im Schreibprozess immer mit Blick auf die Inszenierung vor dem Hintergrund der Produktionsbedingungen gestaltet habe. Der Schreib-Prozess dauerte zehn Monate.Peter Prange ist ein ebenso kundiger wie produktiver Autor. Wenn es weitergeht mit «Unsere wunderbaren Jahre» wären wir schlecht beraten, wenn wir nicht auf seine Ideen zurückgreifen. Wie es weitergeht, mag ich hier aber aus hoffentlich einleuchtenden Gründen, nicht verraten.Die „Rolle der Frau“ wird immerzu besprochen und immer wieder geht es darum, wann sich diese „Rolle“ wohin verändert haben soll. Ich empfinde so eine Geschichtsrezeption als unwahrhaftig und nervig. Wir haben ein weiblich geführtes Ensemble. Die Frauen sind nicht stark, sondern müssen stark sein, oder sind auf der Suche nach ihrer inneren Stärke. Diese Erzählung passt in jedes Jahrzehnt.Als unsere Casterin Nina Haun uns Merlin Sandmeyer für die Rolle Benno Krasemann vorschlug, waren wir sofort begeistert. Merlin schafft es mit seinem schauspielerischen Talent die Verunsicherung eines jungen Vaters in den 60ern zu verkörpern, während sich um ihn herum das Bild der Familie wandelt. Hanna Plass hat uns an dem Tag bei der Suche der Betty Vielhaber unterstützt und uns zusammen mit Ella Lee, auf die man auf der Suche nach jungen Nachwuchstalenten zwangsläufig stößt, sofort überzeugt. Ella hat dabei der Rolle Betty und ihrer Suche nach Anschluss in ihrer Generation eine unglaubliche Tiefe verliehen.Natürlich war für uns als Geschichtenerzähler:innen eine Fortsetzung der Familiengeschichte ohne Katja Riemann, Anna Maria Mühe und auch Vanessa Loibl nicht vorstellbar. Aber wie Sie sagen, in einer Zeit, in der so viele Serien und Filme produziert werden, ist ein Zusage für eine Hauptrolle in einer drehintensiven Serie ein großes Commitment. Natürlich stand die Tür durch die erste Staffel offen, aber vor allem der Inhalt, der Ansatz der Autor:innen und vor allem Mira Thiels Vision, die die zweite Staffel so besonders und erzählenswert machen, und wie die Serie sich auch von der ersten Staffel weiterentwickelt, waren wichtige Impulse für diese großartigen Schauspielerinnen, uns erneut ihr Vertrauen zu schenken.In Nordrhein-Westfalen gibt es jede Menge phantastischer Motive, das ist richtig. Nicht ganz unerheblich für den Dreh hier war aber der Umstand, dass «Unsere wunderbaren Jahre» in NRW spielt. So verbindet die Serie das Angenehme mit dem Nützlichen.