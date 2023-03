Apple zeigt mehr «Prehistoric Planet»

US-Fernsehen

Die Dokumentationsreihe stammt von Jon Favreau. Schon im Mai startet die nächste Runde.

– von Jon Favreau produziert und von Naturforscher David Attenborough gesprochen – wurde von Apple TV+ für eine zweite Staffel bestellt. Die fünfteilige Staffel verspricht neue Dinosaurier, Lebensräume und wissenschaftliche Entdeckungen, wenn sie am 22. Mai für ein einwöchiges Event zurückkehrt, sowie Einblicke in bekannte Tiere wie den Tyrannosaurus Rex.Favreau kehrt als ausführender Produzent an der Seite von Mike Gunton und der Natural History Unit des BBC-Studios zurück, während Hans Zimmer, Anže Rozman und Kara Talve von Bleeding Fingers Music für eine beeindruckende prähistorische Musik sorgen. Die Show kombiniert Hightech-Tierfilme mit modernster Technologie und Erkenntnissen von Dinosaurier- und Naturgeschichtsexperten. Unterstützt wird sie von den fotorealistischen visuellen Effekten von MPC («König der Löwen»), die auf Konzeptkunst von Jellyfish Pictures angewendet werden. Das Ergebnis ist ein immersives Erlebnis, das den Zuschauer in die prähistorische Zeit zurückversetzt."Die preisgekrönte erste Staffel von «Prehistoric Planet» hat Dinosaurier auf eine Art und Weise wieder zum Leben erweckt, die das weltweite Publikum noch nie zuvor gesehen hat", sagt Jay Hunt, Creative Director für Europa bei Apple TV+ . "In Zusammenarbeit mit dem brillanten Jon Favreau und unseren fantastischen Partnern bei der BBC sind wir begeistert, dass die Zuschauer noch einmal die Gelegenheit haben werden, in unsere Welt einzutauchen, wie sie vor 66 Millionen Jahren war, und noch mehr seltsame und wunderbare Kreaturen zu erleben."