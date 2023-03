Frida Gold fehlt krankheitsbedingt beim ESC-Vorentscheid

TV-News

Da die Sängerin Alina Süggeler kurzfristig ausfällt, muss die Band ihre Teilnahme für die heutige Show «Unser Lied für Liverpool» absagen.

Die ARD muss für den heute Abend geplanten ESC-Vorentscheid, der im Ersten ab 22:20 Uhr zu sehen ist, einen Ausfall verkraften. Alina Süggeler, die Sängerin der Band Frida Gold, fällt kurzfristig krankheitsbedingt aus. Frida Gold hätte das Lied „Alle Frauen in mir sind müde“ performt. Dazu wird es aber nicht kommen. Das Publikum hat nun die Auswahl aus den acht verbliebenen Teilnehmern. Ins Rennen gehen Will Church, Patty Gurdy, Ikke Hüftgold, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring und Trong.„Schon am zweiten Probentag war allen Beteiligten ersichtlich, dass Alina Süggeler sehr krank war und unter Fieber litt“, erklärte die Band Frida Gold in einem Statement. Während der Proben hätte Süggeler nur „sporadisch“ singen können. „Danach ging es sofort nach Hause in der Hoffnung, dass Ruhe und Medikamente sie für den nächsten Tag würden stabilisieren können. Leider war das Gegenteil der Fall, neben Fieber, Schüttelfrost und akuten Halsschmerzen hatte sie auch komplett ihre Stimme verloren. Der sofortige Arztbesuch hatte zur Folge, dass dieser sie für eine Woche krankschreiben musste und ihr absolute Bettruhe verordnete.“ Jegliche kurzfristigen medizinischen Maßnahmen hätten zu keiner Besserung geführt, um einen Auftritt zu ermöglichen. „Für Alina und alle Beteiligten ist dies, nach wochenlanger Arbeit und Vorbereitung, ein Schock und eine maßlose Enttäuschung“, hieß es weiter. „Es war die Idee und der Wunsch von Frida Gold, die Botschaft des Songs 'Alle Frauen In Mir Sind Müde' vor großem Publikum zu präsentieren, da es ihnen ein wichtiges Anliegen ist. Auch die Möglichkeit, ihn eventuell in Liverpool als deutschen Beitrag zu singen, war eine große Motivation.“ Das Statement schloss mit dem Dank an alle Beteiligten, dem NDR und den Fans.Andreas Gerling, Chef des ARD-Teams für den ESC beim NDR , sagt über den Ausfall: „Wir bedauern zutiefst, Frida Gold nicht im Wettbewerb zu haben. Ihr Song wäre mit seiner Musikfarbe einzigartig in der Show gewesen und bringt ein international relevantes Thema nahe. Wir wünschen Alina Süggeler, dass sie schnell wieder gesund wird!“