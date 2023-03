Freevee geht auch in Österreich an den Start

Austria

Der Amazon-Streamingdienst ist die kostenfreie, werbebasierte Alternative zu Prime Video und war im vergangenen Jahr in Deutschland gestartet.

Der kostenfreie Streamingdienst Amazon Freevee, der früher unter dem Namen IMDb TV firmierte, hat einen weiteren europäischen Markt erschlossen und ist ab sofort auch in Österreich verfügbar. Dies ist der dritte Start des Streamingdienstes außerhalb der USA. Vor zwei Jahren debütierte die werbebasierte Prime-Video-Alternative in Großbritannien, 2022 erweitere man das Angebot nach Deutschland.Der werbefinanzierte Dienst startet mit Freevee-Originals wieund >>Love Accidentally>>, sowie einer Bibliothek an Filmen und Fernsehsendungen wieund. Indes bietet er thematisch programmierte lineare Live-Kanäle von BBC Food,, FilmRise Serien und Craction Die Markteinführung von Amazon Freevee hat bereits begonnen und der Service wird in den kommenden Wochen für das österreichische Publikum über eine eigenständige App auf Fire TV, über die Prime-Video-App oder die Website verfügbar sein. Auf Prime Video können Kunden über das Karussell "Beliebte Filme und Fernsehen – kostenlos mit Werbung" auf Freevee-Inhalte zugreifen, ohne ein entsprechendes Abonnement abzuschließen. Jeden Monat sollen neue Inhalte hinzugefügt werden, darunter Originals, lizenzierte Filme, Fernsehsendungen und lineare Kanäle, die den Kunden kostenlose Unterhaltung aus verschiedensten Genres bieten.