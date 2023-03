3 Mal über 5 Millionen

Quotennews

«Klein gegen Groß» bleibt 2023 ein "über-5-Millionen-Erfolg".

Im Fußball würde jetzt von einem Hattrick gesprochen werden. Auch die dritte Ausgabe vonlandet im Sendejahr 2023 bei über 5 Millionen Zuschauern. Nach 5,24 und 5,1 Millionen Zuschauern wollten gestern 5,37 Millionen Fernsehende die Show im Ersten sehen. Der Marktanteil lag mit 21,6 Prozent bei einem neuen Jahresbestwert. Mit dieser Gesamtreichweite kam die Sendung im Ranking aller Sender auf einen respektablen dritten Platz, nach der «Tagesschau» (5,95 Millionen) und dem noch zu klärenden ersten Platz. Mit einem klaren Rückschlag musste hingegen die Kategorie der 14- bis 49-Jährigen auskommen.Hier schlugen sich die ersten beiden Programmierungen in diesem Jahr mit 0,79 und 0,91 Millionen mehr als ordentlich, gestern schauten jedoch lediglich 0,67 Millionen zu. In Marktanteilen gesprochen, sank das Interesse jedoch eher verträglich von 14,6 und 16,9 Prozent auf 12,3 Prozent. Vom internen Vergleich abgesehen, geht das Primetime-Duell der öffentlich-rechtlichen Sender klar an das ZDF , womit sich auch Platz eins der Gesamtreichweiten-Tabelle klärt.sammelt starke 6,02 Millionen Zuschauer ein.Der erste Fall von Ellen Lucas, gespielt von Ulrike Kriener, in diesem Jahr ist direkt ein Erfolg, der Marktanteil belief sich auf 21,8 Prozent. Mit 0,59 Millionen jüngeren Zuschauern kann sich das Zweite jedoch nur hinter dem Ersten positionieren. Hier war ein Anteil von 10,0 Prozent möglich.