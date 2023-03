«Kitchen Impossible» kann den Aufwind nicht halten

Quotennews

Die ersten drei Episoden der neuen Staffel «Kitchen Impossible» gingen in Sachen Interesse steil nach oben. Folge 4 kann den Trend nicht am Leben halten.

In gewissem Maße ist jede Serie zum Reißen verdammt. Beihielt der positive Trend für drei Wochen an, mit der gestrigen Leistung konnte die Koch-Show lediglich die Leistung bestätigen. Doch zunächst zum Inhalt. Für Tim Mälzer ging es im Duell mit Elif Oskan & Markus Stöckle nach London und Bad Wörishofen/Unterthingau. An beiden Koch-Orten präsentierte sich Mälzer mit 5,1 und 5,8 Punkten nicht wirklich gut, Oskan und Stöckle zogen da andere Seiten auf.In beWien und Singapur holte sich das Koch-Paar eine 5,9 und 6,1, der Tagessieg i «Kitchen Impossible» geht demnach erneut nicht an Mälzer. Im Sinne der TV-Zahlen kam die Show auf 1,19 Millionen Zuschauer und verliert damit deutlich an Boden auf die 1,38 Millionen aus der Vorwoche. Der Marktanteil sank von 5,8 auf gestern erreichte 4,8 Prozent. Die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reduzierte sich bereits von Woche zwei auf Woche drei von 0,66 auf 0,6 Millionen - gestern folgten bei VOX noch 0,55 Millionen Umworbene. Hier waren weiterhin 8,8 Prozent am entsprechenden Markt möglich.Im Anschluss an die Koch-Primetime holtenoch 0,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zum Sender mit der roten Kugel, der Marktanteil belief sich damit auf steigende 7,0 Prozent. Die Zielgruppe schloss den Abend mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent ab, hierzu waren 0,2 Millionen 14- bis 49-Jährige nötig.