Blockbuster-Battle

Liebe Leser, schiebt den Vorhang der Pupille lautlos auf, denn «Black Panther» steht auf dem Programm! Oder fällt die Wahl doch auf «Greenland» oder «Die Jones». Das Battle verrät es euch.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Ein Meteoriteneinschlag zerstört die Stadt Tampa in Florida. Binnen zwei Tagen könnten die restlichen Fragmente des Kometen die Erde zerstören. John Garrity, seine Frau Allison und sein Sohn Nathan kämpfen ums Überleben. Garrity setzt alles daran, um seine Familie in einem Bunker auf Grönland in Sicherheit zu bringen. Auf dem Wege dorthin wird die Familie jedoch im Chaos fliehender Menschen auseinandergerissen. Quotenmeter war der Meinung, dass «Greenland» im Oktober 2020 genau der Film war, den das Kino brauchte und versichert: „Action, Effekte, Emotionen und Gerard Butler.“ Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Der nächste Actioner aus dem Marvel-Universum: Der Oscar-prämierte Kinohit mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle führt die Ereignisse aus "Captain America: Civil War" fort. Nach dem Tod seines Vaters wird Prinz T'Challa zum König von Wakanda ernannt - einem technologisch weit fortgeschrittenen, abgeschotteten Land in Afrika. Schon bald entfacht jedoch ein skrupelloser Kampf um den Thron und der König muss auf die Kräfte von Black Panther zurückgreifen, um sein Land zu retten. Quotenmeter war in seiner Kino-Kritik hellauf begeistert: „«Black Panther» hat den Sound, den Look und die Fallhöhe, die einem adligen Superhelden gebührt. Stärker hat noch kein Marvel-Protagonist sein Filmdebüt im Rampenlicht gefeiert.“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 9IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Durchgeknallte Action-Komödie mit Isla Fisher, Zach Galifianakis, Gal Gadot und Jon Hamm: Karen und Jeff Gaffney leben in einer idyllischen Vorstadt. Eines Tages ziehen Natalie und Tim Jones, ein perfektes Paar, in die Nachbarschaft. Karen hat jedoch den Verdacht, dass mit den beiden etwas nicht stimmt und stellt Nachforschungen an. Schließlich findet sie heraus, dass die Jones Geheimagenten sind, und ehe sich die Gaffneys versehen, gerät ihr Leben komplett aus den Fugen. «Die Jones» kam in der Quotenmeter-Kinokritik nicht gut weg, es hätte aber schlimmer kommen können: „Als nichts riskierende Berieselungskomödie für einen verregneten Nachmittag ist der ästhetisch unauffällige US-Misserfolg «Die Jones – Spione von nebenan» durchaus unterhaltsam. Weh tut diese Vorstadt-Spionage-Komödie wahrlich nicht, doch Funken sprühen hier ebenso wenig.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDb User Rating: 6