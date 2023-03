Biathlon knackt zwei Mal die 3 Millionen

Quotennews

Der Wintersport gastierte am gestrigen Samstag beim ZDF. Schon ab 11 Uhr kamen mehr als 1 Million Zuschauer zusammen!

Der Wintersport bleibt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein Quoten-Garant für das Tagesprogramm. Das ZDF aus Mainz startete am gestrigen Samstag ab etwa 10:15 Uhr in die kühlen Sportarten, den Anfang machte die Zusammenfassung der «Eishockey DEL» mit der Partie «Frankfurt - Düsseldorf». Es kamen noch verhaltene 0,56 Millionen Zuschauer und noch dünnere 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige zusammen. Somit ergaben sich 9,1 gesamte Prozent und 3,4 entsprechend junge Prozent. Ebenfalls noch unter der Million-Marke sollte der «Slalom-WC» der Frauen aus Åre (Schweden) bleiben. Der erste Durchgang endete mit einer Mikaela Shiffrin (USA) an der Spitze, es ergaben sich 0,86 Millionen Zuschauer und 0,08 Millionen Jüngere. Die Marktanteile stiegen auf 13,0 und 5,5 Prozent.Dann aber fiel die erste Zuschauer-Marke. Der «Langlauf-WC» über 50km vom Holmenkollen steigerte die Reichweite auf 1,16 Millionen, der Marktanteil sprang direkt auf 15,1 Prozent. Die jüngeren Fernsehzuschauer sollten mit 0,11 Millionen Zuschauern 6,4 Prozent des Marktes erreichen. Während die 50km noch liefen, schaltete das ZDF um 11:30 Uhr zum «Skispringen» der «Nordischen Kombinierer» und um 11:50 Uhr zum «Riesenslalom» der Herren. Über diese Stationen stieg die Reichweite auf 1,41 Millionen Zuschauer und 16,0 Prozent Marktanteil. Schlussendlich sollte Simen Hegstad Krüger die 50km «Langlauf» gewinnen, beim «Skispringen» legte Jarl Magnus Riiber vor und Marco Odermatt führte nach dem ersten Durchgang im «Riesenslalom».Am Nachmittag angekommen, sprang das ZDF eine Marke höher. Der 5km-«Langlauf» der «Kombinierer»-Frauen steigerte das Interesse bereits ab 13:30 Uhr auf 1,86 Millionen Zuschauer, bis zu über 3 Millionen kamen dann für den «Biathlon» zusammen. Die «4x6km-Staffel» der Frauen aus Östersund begeisterte starke 3,25 Millionen Zuschauer und damit dominante 27,1 Prozent des TV-Marktes. Die jüngeren Zuschauer waren mittlerweile auf bis zu 0,36 Millionen gestiegen, der Marktanteil lag nun bei 15,3 Prozent. Gewinnen konnte die Staffel Norwegen vor Frankreich und Deutschland. Den 10km-«Langlauf» der «Kombinierer»-Herren verfolgten ab 15:30 Uhr noch 2,36 Millionen Zuschauer, das «Skispringen» aus Oslo verfolgten 2,54 Millionen. Das Highlight zum Abschluss lieferte erneut der «Biathlon». Die «4x7,5km-Staffel» der Herren, ebenfalls aus Östersund, verfolgten wieder 3,3 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil stieg auf 22,2 Prozent, während sich auf 11,0 Prozent des jungen Marktes 0,35 Millionen Zuschauer breit machten. Wie schon bei den Frauen konnte Norwegen vor Frankreich und Deutschland gewinnen.