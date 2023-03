«DSDS» legt weiter zu

Quotennews

Nachdem sich Bohlen, Krasavice, Leony und Lombardi noch Ende Februar beinah um die 2-Millionen-Marke gebrach hätte, geht es seitdem bergauf.

Nachdem nun zwei Samstage in Folge bei RTL an einem Samstag keine Reichweite verloren ging, wird in Köln wohl durchgeatmet. Die Luft wurde dünn, als am 25. Februar mit exakt 2,0 Millionen Zuschauern die entsprechende 2-Millionen-Marke wackelte - doch sie fiel nicht. Letzte Woche kamen 2,05 Millionen zusammen, gestern waren es noch bessere 2,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil stieg auf gute 8,4 Prozent, während sich die Quote am Markt der Zielgruppe marginal von 11,8 Prozent aus der Vorwoche auf 11,9 Prozent verbesserte. Wobei bei den 14- bis 49-Jährigen die Reichweite von 0,68 auf 0,66 Millionen fiel.Inhaltlich war diese 15. Folge der 20. Staffel vonin Thailand angesiedelt. Es gab die volle Packung Reality-TV neben dem eigentlich Zentrum, dem Gesang. Olga und Tatjana durften nach überstandenen Visa-Probleme einreisen - das sorgte natürlich für schlechte Stimmung, Neid und Missgunst. Die Frage, "Wer darf im Kingsize-Bett schlafen?", besorgte den nächsten Streit und dann gab es noch Krabbeltiere in Socken. Bohlen entschärfte mit "Wir sind hier doch nicht im Kindergarten", als er dann aber die Kandidaten fragte, wen sie denn heute nach Hause schicken würde, war die Stimmung komplett dahin.Nach den «DSDS»-Dramen lud Jan Köppen wie gewohnt zu. Das Dating-Format befindet sich weiter im März-Abwärts-Trend. Nach 1,4 und 1,24 Millionen Zuschauern kamen gestern lediglich 1,17 Millionen zusammen - der Marktanteil lag damit bei noch 6,2 Prozent. Die Zielgruppe hingegen blieb mit 0,53 Millionen und damit 11,7 Prozent Marktanteil sehr stark.