Wildcard-Show bringt «WSMDS» Aufwind

Schon die erste Wildcard-Moderatorin überhaupt holte einen Staffel-Rekord für «Wer stiehlt mir die Show?». Svenrik legte in Show vier standesgemäß nach!

Die etwas verhaltenen 1,52 Millionen Zuschauer, die beim Start der neuen Staffel vonvor den Bildschirmen saßen, wurden Zeugen einer Neuheit bei der Show. Erstmals holte die Wildcard sich die Show. Helena moderierte Show zwei vor besseren 1,84 Millionen und 1,24 Millionen Umworbenen, jeweils Staffel-Rekord. Doch die Show ging zurück an Winterscheidt, der schraubte die Reichweite zurück auf 1,59 Millionen im Gesamten, doch erneut holte sich die Wildcard die TV-Show. Svenrik sollte also den gestrigen vierten Abend von «Wer stiehlt mir die Show?» moderieren. Mit Erfolg.Wie schon Helena drückte Svenrik dem Format seinen Stempel auf, ließ Sido Roulade kochen, brachte seine Eltern mit, ließ ein Fable für Flitzer durchblicken und zeigte rundum einen gelungenen Abend. Diese Konstellation mit einer Wildcard als Moderation zog offensichtlich erneut bei ProSieben . Die Reichweite der Winterscheidt-Show steigt prompt wieder auf 1,75 Millionen, der Marktanteil zeigt sich mit 6,9 Prozent verbessert. Die klassische Zielgruppe kommt mit 1,24 Millionen Werberelevanten auf den Wert der Helena-Show, hier lag der Marktanteil bei schlichtweg starken 19,3 Prozent.Bis etwa 23:30 Uhr war Svenrik auf Sendung, dann folgte Steven Gätjen mit. Wobei an dieser Stelle Gätjen das Format wohl eher "Live vom champagnerfarbenen Carpet" nennen hätte wollen, zumindest sprach er die ersten Minuten von wenig Anderem. Wie auch immer, das Vorspiel zu den «95. Academy Awards» kam auf noch gute 0,56 Millionen Zuschauer und 0,28 Millionen Umworbene, die jeweiligen Marktanteile lagen bei 6,4 und 14,6 Prozent.