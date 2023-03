«The Voice Kids» startet stärker als im Vorjahr

Quotennews

Mit mehr als zehn Prozent Marktanteil legte der Kids-Ableger der Gesangsshow einen sehr guten Start hin. «Volles Haus!» manifestierte einen neuen Negativrekord.

Leinen los! Am Freitag begann die elfte Staffel des «The Voice of Germany»-Spin-offs, in der Alvaro Soler, Michi Beck und Smudo (Die Fantastischen Vier), Lena Meyer-Landrut sowie Wincent Weiss wieder als Juroren saßen. Im Gegensatz zu den vorherigen Staffeln gab es in diesem Jahr kein Wechsel der Teams.Durch die knapp zweieinhalbstündige Sendung führten Thore Schölermann und Melissa Khalaj, die sich über 1,77 Millionen Fernsehzuschauer freuen konnte. Gegen die übermächtige Konkurrenz von RTL verbuchte der Staffelstart dennoch tolle 10,2 Prozent Marktanteil und schnitt damit zwei Prozentpunkte besser ab als im vergangenen Jahr zum Auftakt. Die Show von Talpa Germany erreichte 0,59 Millionen des werberelevanten Publikums (Vorjahr 0,58 Millionen). Auf dem Gesamtmarkt schaffte es «The Voice Kids» ebenfalls bessere Werte. 1,77 Millionen Zuschauer generierten 6,8 Prozent. Im vergangenen Jahr waren 1,66 Millionen und 5,9 Prozent drin. Mit der Wiederholung vonknickten die Werte ab 22:51 Uhr ein. 0,41 Millionen Zuschauer sahen bis 01.35 Uhr zu, die Show hatte 0,15 Millionen Umworbene und mäßige 4,9 Prozent.bleibt auch mit der zehnten Ausgabe ein Flop. 0,22 Millionen Menschen sahen ab 16 Uhr zu, der Marktanteil belief sich auf miserable 1,5 Prozent. Mit 1,6 Prozent bei den Umworbenen setzte es sogar einen neuen Tiefstwert, die Reichweite belief sich auf gerade einmal 40.000 14- bis 49-jährige Zuschauer. Die halbstündigen Regionalnews plus Promi-Woche sicherte bei den jungen Menschen ab 17:30 Uhr 2,3 Prozent.verabschiedete sich vor 0,39 Millionen Zuschauern und fuhr 1,8 Prozent Marktanteil ein, in der Zielgruppe standen 1,9 Prozent auf der Uhr.