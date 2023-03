Anonymous Content bekommt neue Chefs

Köpfe

Dawn Olmstead und Heather McCauley treten als CEO und COO zurück.

Bei Anonymous Content, dem Oscar- und Emmy-prämierten Medienunternehmen, das hinter «Spotlight» und «True Detective» steht, gibt es einen Führungswechsel. Dawn Olmstead und Heather McCauley sind abrupt von ihren Rollen als CEO und COO zurückgetreten, teilte das Unternehmen mit."Dank Dawns Beiträgen ist das Unternehmen in einer starken Position, und wir sind zuversichtlich, dass unser Team, unsere Werte und Talente weiterhin gedeihen werden", so der Vorstand von Anonymous Content in einer Erklärung. "Dawn war in den vergangenen zwei Jahren eine geschätzte Führungspersönlichkeit, und wir wünschen ihr und Heather viel Glück bei ihren zukünftigen Unternehmungen."Es wurde kein Grund für den Abgang genannt, aber er kommt überraschend, vor allem angesichts von Olmsteads tiefen Beziehungen innerhalb Hollywoods. Ihr Ausscheiden könnte mit einer Meinungsverschiedenheit über die Entscheidung des Unternehmens zu tun haben, einen Vergleich mit Keith Redmon abzuschließen, einer langjährigen Führungskraft, die 2021 von Anonymous Content gefeuert wurde. Später verklagte er seinen ehemaligen Arbeitgeber wegen Vertragsbruchs und behauptete, ihm stünden "Millionen" an unbezahlten Abfindungen und einer Beteiligung an «Schitt's Creek» zu.