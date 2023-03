«Mordach»: Das Erste plant Krimi-Zweiteiler Ende April

TV-News

Die UFA Fiction hat einen zweiteiligen Film mit Mehmet Kurtuluş und Sarah Bauerett in den Hauptrollen produziert.

Das Erste hat einen Sendetermin für den Krimi-Zweiteilergefunden. Die Produktion der UFA Fiction ist für Donnerstag, 27. April, und zwei Tage später am Samstagabend jeweils um 20:15 Uhr geplant. Beide Teile sind ab 20. April online first in der ARD-Mediathek verfügbar. In der Hauptrolle spielt der zweifache Grimme-Preisträger Mehmet Kurtuluş einen angeschlagenen Undercover-Spezialisten des Frankfurter BKA, der weder sich selbst noch anderen traut. An seiner Seite ist außerdem Sarah Bauerett, eine Dorfpolizistin der Kleinstadt Mordach in den Bergen zu sehen. Außerdem gehören Gesine Cukrowski, Dominique Horwitz, Philip Birnstiel, Lea Louisa Wolfram, Max von Pufendorf und David Zimmerschied zum Cast.In «Mordach» wird Laura Brunner (Wolfram), die Tochter des mächtigsten Manns im Tal, erschossen im Wald gefunden. Als Fremder gerät Cuma Ozan (Kurtuluş) sofort in Verdacht, vor allem da er die junge Frau sehr intim zu kennen scheint. Betäubt durch Alkohol und Drogen kann er sich jedoch kaum noch an die Begegnung mit ihr erinnern. Die Polizistin Toni Brandner (Bauerett) steht dem mysteriösen Mann skeptisch gegenüber, der sich undurchsichtig und wenig kooperativ zeigt. Nicht ohne Grund – denn Cuma arbeitet seit Jahren als verdeckter Ermittler im Frankfurter Clan-Milieu. Seine Vorgesetzte Helene Brecht (Cukrowski) handelt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aus und stellt ihren Mitarbeiter der unerfahrenen Kleinstadtpolizistin zur Seite. Das ungleiche Duo soll gemeinsam den Mordfall aufklären. Im Laufe der Ermittlungen bekommt das Mordacher Postkartenidyll tiefe Risse. Gedreht wurde im Sommer 2021 in Südtirol.Roland Suso Richter inszenierte den Zweiteiler nach dem Drehbuch von Thomas Berger. Seitens UFA Fiction fungierte Benjamin Benedict als Produzent, Producerinnen waren Rebecca Schröder-Witscherkowsky und Jasmin Schelling. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Christoph Pellander (ARD Degeto).