«Chicago Fire»: Jesse Spencer kehrt zurück

US-Fernsehen

In der elften Staffel können die Zuschauer wieder Spencer sehen.

Casey ist zurück in Chicago – wieder einmal. Jesse Spencer, der die NBC-Serie2021 nach 200 Episoden verließ, wird für die 18. Episode von Staffel elf zurückkehren. Details zu seiner Storyline sind noch nicht bekannt. Spencer spielte in den ersten neun Staffeln die Rolle des Matt Casey in dem Dick-Wolf-Drama. Er verließ die Serie in der fünften Folge von Staffel zehn, als die Figur nach Oregon zog, um sich für drei Jahre einen neuen Job zu suchen.Damals teilte er mit, dass er die Serie verlasse, da er seit 18 Jahren für das Fernsehen tätig sei und sich zurückziehen wolle, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Zuvor spielte er die Hauptrolle in der australischen Soap «Neighbours» und verkörperte Dr. Robert Chase in der Fox-Serie «Dr. House». Letztes Jahr kehrte er für sechs Monate nach Australien zurück, um eine Hauptrolle in der kommenden Disney+ Serie «Last Days of the Space Age» zu drehen.Dies ist Spencers zweite Rückkehr zur Serie seit seinem Ausstieg. Das erste Mal war er im Finale von Staffel zehn zu sehen, als er neben seinem besten Freund Severide (Taylor Kinney) bei dessen Hochzeit mit Stella (Miranda Ray Mayo) stand. Die Rückkehr in Staffel elf erfolgt zu einem wichtigen Zeitpunkt für die «Chicago»-Reihe inmitten einer ganzen Reihe von Abgängen. Taylor Kinney ist aufgrund einer persönlichen Angelegenheit vorübergehend von der Serie beurlaubt und hatte seinen vorerst letzten Auftritt in der Folge vom 22. Februar.